A magyar állam erőn felül segít a kultúra területén

2023. június 15. 14:21

A magyar állam erőn felül segít a kultúra területén, de tekintettel kell lenni az egész szektor jövőképességére is, ki kell alakítani az egyensúlyt a kulturális akadálymentesítés figyelembevételével - mondta Závogyán Magdolna csütörtökön a Facebookon-oldalán közzétett videóban.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára kiemelte: Magyarország kormánya elismeri az alkotóközösségek értékteremtő, nemzeti kultúránkat gyarapító munkáját, és továbbra is feltétlen felelősséget érez az iránt, hogy a művészközösségek bármely formában méltó körülmények között dolgozhassanak. Ennek kereteit a családok, a nyugdíjak, a munkahelyek és a rezsicsökkentés megvédése, valamint az ország biztonságának megtartása jelenti - hangsúlyozta.



Az államtitkár kitért arra, hogy a háború okozta globális válság, valamint az elhibázott brüsszeli szankciós politika következményei nem kímélik Magyarországot sem. "A konstruktív, előremutató szakmai válaszok idejét éljük" - emelte ki.



Mint mondta, a kultúrára fordítandó források rendszerszintű, arányos újratervezését végzik. "Az állami forrásokat elsősorban a kötelezően ellátandó kulturális közfeladatokra koncentráljuk, stabilizáljuk, és csak másodsorban vehetjük számba a nem kötelezően ellátandó kulturális feladatokat" - mutatott rá.



Kiemelte: kötelező feladatuk a közgyűjteményi területen a levéltári, könyvtári és részben a múzeumi feladat, illetve a közművelődési közfeladat-ellátás.



Tájékoztatása szerint a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a kulturális szektoron belül az előadóművészeti területen a közönség 80 százaléka a kőszínházakat látogatja. "Ezt a tényt az állami támogatási rendszerben is figyelembe vesszük, ugyanis az állami támogatást mint kulturális alapellátást nem a szervezetek, hanem a nézők kapják" - hangoztatta.



"A magyar állam erőn felül segít a kultúra területén, de tekintettel kell lennünk az egész szektor jövőképességére is" - mondta.



Hozzátette: ki kell alakítani az egyensúlyt a kulturális akadálymentesítés figyelembevételével. "Ez egyrészt szakmai önszerveződést, hálózati kiépítést igényel, másrészt piaci alapokra és mecenatúrára támaszkodó struktúrát, szemléletet" - zárta szavait a kultúráért felelős államtitkár.



MTI