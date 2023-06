Drónösszeszerelő üzemek megsemmisítéséről számolt be az orosz szóvivő

2023. június 15. 18:44

Csapásmérő drónokat összeszerelő üzemeket semmisített meg nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel az éjjel az orosz légierő - közölte Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint az ukrán hadsereg a donyecki régió déli részén és Zaporizzsja megyében mintegy 155 katonát, valamint egyebek között három harckocsit, két páncélozott harcjárművet és egy francia gyártmányú CAESAR önjáró löveget, Donyeck körzetében pedig mintegy 340 katonát, valamint egyebek között két páncélozott harcjárművet és három lőszerraktárt veszített. Azt mondta, hogy más frontszakaszokon további több mint 110 ukrán katona esett el. A megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egyebek között két Szu-27-es repülőgépet és a 128. hegyi rohamdandár vezetési pontját.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön kétségbe vonta Mihajlo Podoljaknak, az ukrán elnöki iroda vezetője tanácsadójának azt a kijelentését, amely szerint az ukrán ellentámadás még nem kezdődött meg.



Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást. A Herszon megyei Dnyiprjaniban egy hároméves gyerek életét vesztette.



Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója csütörtökön felkereste az orosz ellenőrzés alá került zaporizzsjai erőművet. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon újságíróknak elmondta: Grossi a hűtőberendezéseket megszemlélve meggyőződhetett arról: a létesítmény biztonságos működése azt követően is biztosított, hogy az ukrán erők romba döntötték a kahovkai vízerőművet.



Csütörtöki orosz sajtójelentések szerint az orosz hatóságok őrizetbe vették azt az ukrán tűzhelyesbítőt, akit azzal vádolnak, hogy segédkezett két orosz harci gép és két katonai helikopter lelövésében Brjanszk megye felett május 13-án.



Ella Pamfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke bejelentette: az orosz védelmi tárca és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) jóváhagyását adta ahhoz, hogy az Ukrajnától újonnan elcsatolt négy régióban szeptember 10-én választásokat tartsanak.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő reagált a The New York Times amerikai lapnak arra a közlésére, amely szerint az Egyesült Államok fontolóra vette, hogy Ukrajnának a NATO-hoz való csatlakozás nélkül az "izraeli együttműködési modellt" ajánlja fel. Az orosz diplomata azt hangoztatta, hogy Ukrajna biztonságát az fogja legjobban szavatolni, ha visszatér az el nem kötelezett semlegességhez, és megerősíti nukleárisfegyver-mentességét. Hozzátette, hogy az ukrán válság átfogó és fenntartható megoldása érdekében el kell ismerni az új területi realitásokat, Kijevnek pedig biztosítania kell saját polgárai, elsősorban az oroszajkú lakosok és a nemzeti kisebbségek alapvető jogait, beleértve az orosz nyelv hivatalos státuszának megadását.

MTI