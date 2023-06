Pro Universitate Érdemrenddel tüntették ki dr. Makovitzky Józsefet

2023. június 16. 00:04

Pro Universitate Érdemrendet vehetett át a Semmelweis Szalonban dr. Makovitzky József professzor, a PTE ÁOK-nak, valamint a Heidelbergi Egyetem Neuropatológiai Intézetének és a Freiburgi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének a vendégprofesszora, az I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet egykori bonctermi felelőse és oktatója – olvasható a semmelweis.hu-n.

A heidelbergi magyar professzor – semmelweis.hu

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy dr. Makovitzky József tudása megdöbbentően széles tartományt ölel fel, tudományos munkája mellett a képzőművészet és a történelem területén is otthonosan mozog, igazi reneszánsz ember. Évtizedek óta Németországban él és dolgozik. Méltatásában szerepelt az is, hogy mindannyian példát vehetünk bátorságából, abból, ahogyan megfelelt az előtte álló feladatoknak. Azok közé a kiemelkedő példaképek közé tartozik, akiknek életműve nemcsak a mostani, de a jövő generációk számára is valódi mércét jelent.

Dr. Rosivall László professor emeritus laudációjában felidézte dr. Makovitzky József szakmai életútjának legfontosabb állomásait. Kiemelte: a díjazott 1965/66-ban a Lipcsei Egyetem Patológiai Intézetében tanult vendéghallgatóként. A végzés után munkáját a pécsi Kórbonctani Intézetben kezdte, majd 1973-tól dr. Lapis Károly meghívására a Budapesti Orvostudományi Egyetemen folytatta. Három év elteltével az ORFI Morfológiai Osztályára ment, de az oktatást folytatta az egyetemen. 1980-ban Budapesten kandidátusi fokozatot szerzett és Jénában habilitált. 1983-ban a Német Szövetségi Köztársaságban a Kieli Egyetem Patológiai Intézetében lett rezidens és azóta Németországban él. 1988-92 között a Hamburg Klinikum Barmbek Patológiai Intézetében társigazgató volt. 1992-től-94-ig vendégprofesszor a Martin Luther Egyetemen Halle-Wittenbergben. 1994-97 között több németországi patológiai magánlaboratóriumban dolgozott. 1997-től 2007-ig a Rostocki Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Intézetének Nőgyógyászati Patológiai Osztályát vezette. 2008. január 1-jén nyugdíjba ment, azóta professzor emeritus és vendégprofesszor a Heidelbergi Egyetem Neuropatológiai Intézetében és a Freiburgi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében.

Fő kutatási területe az emberi és állati amyloidok és glykokonjugátok polarizációs mikroszkópos vizsgálata topooptikai reakciókkal és lazer scanning fluorescens mikroszkóppal, illetve a placentáris endometrium és a mellrák immunhisztológiája. Jelenleg az Alzheimer-kór kutatásával, az agyban történő amyloid lerakódásával foglalkozik.

Az ünnepségen dr. Makovitzky József felidézte a pályáját meghatározó mentorait, egykori főnökeit, dr. Romhányi Györgyöt, dr. Lapis Károlyt, az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professzor emeritusát, valamint dr. Tanka Dezsőt. Elmondta, hogy ha újrakezdhetné, ugyanezen az úton haladna, nem változtatna semmit az életén.

semmeiweis.hu