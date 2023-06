Petőfi Sándor Manilában

2023. június 16. 09:26

Versantológia jelent meg Petőfi Sándor és más magyar költők verseiből a Fülöp-szigeteken. A kötet megjelentetésével Petőfi születésének 200., valamint a magyar-filippin diplomáciai kapcsolatok felvételének ötvenedik évfordulóját ünnepli a két ország.

philippinebookfest.com

A verseskötet a manilai Magyar Nagykövetség, valamint az Ateneo de Naga egyetem könyvkiadója együttműködésében jelent meg a Fülöp-szigeteken. A "Hindi Pasisiil Ang Pagsibol", azaz "A virágnak megtiltani nem lehet" című antológia Petőfi Sándor versei mellett Arany János, Vörösmarty Mihály, Ady Endre és más magyar költők műveit tartalmazza - közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség pénteken az MTI-vel.



Mint írták, ez az első alkalom, hogy a Fülöp-szigeteki érdeklődők az országban elterjedt százhetvenöt nyelv közül a hat legismertebbre lefordítva ismerhetik meg Petőfi Sándor és más neves magyar poéták költeményeit, összesen húszat. A verseskötet borítóján a magyar nemzeti színű kokárdába fűzött arab jázmin (sampagita), a Fülöp-szigetek nemzeti virága jelenik meg.

topicalexperiencephilippines.com



Az antológiát az Első Fülöp-szigeteki Könyvfesztiválon (Philippine Book Festival) mutatták be a délkelet-ázsiai fővárosban. Az első alkalommal megrendezett könyvünnep kiemelkedően sikeres volt, a háromnapos fesztivál száztizenhatezer látogatót vonzott.



"Petőfi most lefordított versein keresztül a filippinó olvasók a két ország közötti hatalmas földrajzi távolság ellenére a költőben a leghíresebb Fülöp-szigeteki író, a mártírhalált halt José Rizal lelkitársát ismerhetik fel: mindketten nemzeti hősök, akik a szabadságért és a hazáért adták életüket" - szerepel a közleményben.



A bemutató zárásaként a fordítók és szerkesztők, Kristian Sendon Cordero és Enrique S. Villasis tartottak felolvasást, illetve Tóth Titanilla nagykövet átadta a kötet díszpéldányait az Ateneo de Naga egyetem könyvesboltjának standján, ahol egy Petőfi életét bemutató kiállítás is megtekinthető volt.

MTI