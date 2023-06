Márki-Zay Péter hisztériakeltése

2023. június 16. 22:31

Lázár Jánosnak haladéktalanul le kell mondania, mert elfogadhatatlan, aljas támadással igyekezett Hódmezővásárhely lakóit szabad választásukban befolyásolni - jelentette ki Márki-Zay Péter (MMM - Tiszta Vásárhelyért Egyesület) pénteken. A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezete szerint a polgármester saját politikai túlélésért "túszul ejtette" a várost.

A polgármester hódmezővásárhelyi sajtótájékoztatóján Lázár János csütörtöki nyilatkozatára reagált; a miniszter szerint nem lehet olyan emberre bízni Hódmezővásárhely jövőjét, aki az adóforintokat úgy akarja felhasználni, hogy eközben idegen érdekeket szolgál.



Márki-Zay Péter hangsúlyozta, egy politikus, aki ilyen megfélemlítő kijelentéseket tesz, és egy "aberrált, migránsbetelepítő, egyre inkább fasiszta, sőt náci ideológiát valló párt képviselőjeként" egy egész közösséget fenyeget meg, azt a közösséget, melynek szolgálatára fölesküdött, nem maradhat a politikában.

Márki-Zay Péter a magyar demokrácia és jogállam történetében szinte példa nélkülinek nevezte Lázár János kijelentéseit, amelyekkel őt az ország érdekeinek feladásával, külföldi pénzek személyes elfogadásával vádolta meg.



A korábbi miniszterelnök-jelölt azt mondta, "az ellenzék kampányát csak külföldi magyar magánszemélyek támogatták".



Ha Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, az 56-os hősök és 89-90-es rendszerváltók is mind Nyugatról kértek támogatást ahhoz, hogy koruk diktatúráját lebontsák, akkor miért lenne szégyen és nem dicsőség, hogy az MMM úgyszintén nyugati magyarok támogatását kérte - vetette fel Márki-Zay Péter.



A polgármester úgy fogalmazott, "a fenyegetés az, hogy amennyiben a választók újra megbízzák a város vezetésével, akkor a magyar kormány Hódmezővásárhely 44 ezer lakosát fogja ellehetetleníteni, semmilyen fejlődés nem lesz".



A politikus kifejtette, bár Hódmezővásárhely a megyei jogú városok közül az egyetlen, amely nem kapott rezsitámogatást, és noha a hazai úszósport kiemelt helyszíne, uszodája működtetéséhez sem nyújtott anyagi segítséget a kormány, a település az elmúlt években is szabadon fejlődött.



Márki-Zay Péter több példát fölsorolva hangsúlyozta, jobb lett Hódmezővásárhelynek az utóbbi években, a városban "látványberuházások" helyett olyan fejlesztések valósultak meg, melyek az itt lakók életminőségét javítják. Emellett a magánszemélyeknek eltörölték a korábban az országban legmagasabbnak számító ingatlanadót, a vállalkozásoknak pedig az infláció ellenére is a korábbinál 30 százalékkal kevesebbet kell fizetniük.



A jelenlegi városvezetés felelősen, korrupciómentesen, az itt élők érdekében fejleszti Hódmezővásárhelyt. Az önkormányzat nyílt tendereken választja ki és napra pontosan ki is fizeti beszállítóit - mondta a politikus.



A polgármester közölte, három és fél év alatt teljesítette az erre az önkormányzati ciklusra tett ígéreteinek 90 százalékát.



Márki-Zay Péter szerint Magyarország előbb vagy utóbb megkapja az uniós forrásokat, és akkor Hódmezővásárhely is hozzájut a fejlesztési támogatásokhoz.



A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezete a polgármester sajtótájékoztatójára reagálva közölte, Márki-Zay Péter a saját politikai túlélésért "túszul ejtette" Hódmezővásárhelyt.



Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint bár Márki-Zay Pétert megválasztották, valójában soha nem volt Hódmezővásárhely polgármestere. "Külföldi urai megrendelésére semmi mást nem tett, mint a magyar közéletet mérgezte, megosztott, hogy uralkodhassanak. Országosan nem sikerült, ezért most megpróbálja folytatni helyben".



Véget kell vetni annak, hogy a városnak járó támogatásból végső soron ellenzéki kampánypénzek legyenek - írták. Véget kell vetnie Magyarország kormányának, de mindenekelőtt a vásárhelyi embereknek. Jövőre, az önkormányzati választáson eljön az ideje annak, hogy a csöndes többség hallassa a hangját - tudatták a közleményben.

MTI