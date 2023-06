Megerősített konzuli szolgálat segíti a magyar szurkolókat Montenegróban

2023. június 17. 09:55

Megerősített konzuli szolgálat segíti a Montenegró-Magyarország Eb-selejtezőre utazó magyar szurkolókat - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Szijjártó Péter a közöségi oldalán megosztott videóban azt mondta: a montenegrói szövetség 500 jegyet biztosított a magyar szurkolóknak a szombat délutáni meccsre, az összes elkelt.



A szurkolók egy jelentős része autóval megy Montenegróba, ezért az útba eső határátkelőkön megerősített konzuli szolgálatot rendelt el a tárcavezető.



Szijjártó Péter szerint ez azt jelenti, hogy a konzulok biztosítják a segítséget a gyorsabb és gördülékenyebb határátlépéshez.



Ismertette: a Magyarországról Szerbiába vezető Röszke-horgosi, valamint a Szerbiából Montenegróba vezető ostuni határátkelőhelyen találkozhatnak megerősített konzuli szolgálattal az utazók.



Hozzátette: akik valamilyen okból Bosznia-Hercegovinát is útba ejtik, azok a Bosznia-Hercegovina és Montenegró között lévő deleusai határátkelőnél is számíthatnak a gördülékenyebb átlépésre. Akik pedig Horvátország felé veszik az irányt, a horvát-montenegrói határon, a karasovici átkelőhelyen juthatnak át gyorsabban.



A külgazdasági és külügyminiszter jelezte azt is, hogy a stadionnál is lesz segítség: hárman a montenegrói magyar követségről, ketten pedig a minisztériumból lesznek jelen.



A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy +36 30 387 0636-os ügyeleti telefonszám is hívható, ha bárkinek segítségre lenne szüksége.

MTI