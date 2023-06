Mindszenty József emlékiratainak új kiadása Washingtonban

2023. június 17. 09:58

Mindszenty József emlékiratainak új kiadását mutatták be pénteken Washingtonban, a kommunizmus áldozatainak emlékhelyén.

A kommunizmus áldozatainak emlékműve Washingtonban – iccrimea.org

A bemutatón Daniel J. Mahoney egyetemi tanár, író, politikai elemző, a kötet szerkesztője vázolta Mindszenty József munkásságát, foglalta össze az egyházi személyiség hitvallását. Az Egyesült Államokban most újra kiadott emlékiratokhoz Daniel Mahoney fűzött magyarázatot.



Ahogy fogalmazott, Mindszenty legalább annyira volt magyar hazafi, mint az egyház és vallás embere, aki nem volt hajlandó kompromisszumra a kommunista elnyomó hatalommal. Daniel Mahoney beszélt a kommunista diktatúra idején 7 évre bebörtönzött bíboros totalitárius diktatúrákkal szembeni általános kiállásáról, utalva arra, hogy Mindszenty a nácizmust is elutasította, mint ami a "tízparancsolat ellen cselekszik", és felidézte, hogy a nemzetiszocialisták is letartóztatták az 1944-es nyilas hatalomátvételt követően.



A könyvbemutatót Washington belvárosában, a Kommunizmus Áldozatainak Emlékalapítványa (Victims of Communism Memorial Foundation) konferenciatermében tartották, amely az alkalomra teljesen megtelt.

MTI