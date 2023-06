Labdarúgó NB I - Vécsei Bálint távozik az FTC-től

2023. június 17. 12:06

Távozik a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatától Vécsei Bálint, akivel nem hosszabbított szerződést a klub.

A fedezet – fradi.hu

A 29 éves válogatott középpályás búcsúját az FTC honlapján jelentette be szombat délelőtt. A weboldalon emlékeztettek rá, hogy Vécsei a svájci Luganótól érkezett a csapathoz 2019 végén, első mérkőzését pedig 2020. január 25-én vívta az együttesben a Paks elleni bajnoki találkozón.



Vécsei - aki a legutóbbi szezonban a bajnokságban és az Európa-ligában is alapembere volt az együttesnek - minden sorozatot és felkészülési időszakot figyelembe véve összesen 119 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, amelynek színeiben nyolc gólt szerzett. A csapattal négy bajnoki címet szerzett és egy Magyar Kupát nyert.



A 12-szeres válogatott futballista az M1 aktuálisnak a hír kapcsán elmondta, hogy januárban leültek a klub vezetőivel a hosszabbításról tárgyalni, ám nem született megállapodás, majd áprilisban egy rövid beszélgetés zajlott a felek között, végül pedig a szezon végén közölték vele, hogy nem fogják meghosszabbítani lejáró szerződését.



"Belevágnék egy külföldi kalandba, ha lesz lehetőség rá" - nyilatkozta a jövőjével kapcsolatban Vécsei Bálint, hozzátéve, hogy most is vannak érdeklődők, de szerinte az átigazolási szezon előrehaladtával még több is lesz.



A játékos azt is elmondta, hogy sikeres időszakot töltött a Ferencvárosnál.



"Játszottam szinte végig a bajnokságban és az Európa-ligában is. Úgy érzem, hogy stabil tagja tudtam lenni a Ferencvárosnak és a válogatottban is most tavasszal kezdőként tudtam játszani és ott is jól ment a játék. Most van egy kisebb sérülésem, amiből próbálok teljesen felépülni, de úgy gondolom, hogy lesznek olyan lehetőségek, amik szakmailag is jók lesznek" - mondta a futballista.

MTI