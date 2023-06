A szabadtéri színházkultúra jelentőségét méltatta Latorcai Csaba

2023. június 17. 23:34

A Szabadtéri Színházak Találkozója programsorozat is kiválóan szolgálja azt a célt, hogy az örvendetesen növekvő számú komoly és könnyűzenei fesztivál mellett a színvonalas nyári, illetve szabadtéri színházi programok is minél tágabb teret kapjanak és érjenek el mind több érdeklődőt ország- és Kárpát-medence szerte - mondta Latorcai Csaba szombaton Balatonbogláron.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Miniszter Hivatalának (TFM) államtitkára a TFM közleménye szerint a tíznapos programsorozat nyitóelőadása előtt tartott köszöntőjében hangsúlyozta: Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy a magyar kultúra támogatása a jövőben is biztosított legyen, azzal együtt is, hogy egész Európa a háború és a szankciós infláció terheitől szenved.



A szabadtéri színjátszást népszerűsítő eseménysorozat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre. A június 17-én kezdődő, 10 napon át tartó találkozó során 11 társulat, 14 előadás keretében mutathatja be repertoárjának gyöngyszemeit Balatonbogláron, illetve Alsóörsön. Az esemény nyitóelőadása a Szarvasi Vízi Színház társulatának Furcsa Pár című darabja a balatonboglári nagyszínpadon - áll a közleményben.

