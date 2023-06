Visszavonul Szalai Ádám

2023. június 19. 13:54

Bejelentette visszavonulását Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya Telkiben, a litvánok elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. "Az volt a célom, hogy a legmagasabb szinten kezdjem és fejezzem is be a karrierem. Büszke vagyok a tizenkét év Bundesliga-szereplésre, hogy négy különböző csapatban szerepelhettem, és arra is, hogy jelenleg a legeredményesebb magyar vagyok a német bajnokságban. Hogy Bajnokok Ligájában szerepelhettem, hogy tevékeny részese voltam" – tudósított az Index.

A csatár már a múlt nyárra tervezte a visszavonulását, de végül az idei év lett belőle. A kint megszerzett tudást itthon szeretné kamatoztatni. "Szeretnék olyan feladatot elvállalni, amivel száz százalékig tudok azonosulni, amit nem csak gyorsan elvállalok, hanem a szaktudásomat maximálisan hozzá tudom tenni."

Index, InfoStart