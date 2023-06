Vasárnapig lehet jelentkezni az MCC juniorképzésére

2023. június 19. 14:55

Vasárnapig jelentkezhetnek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ingyenes egyetemi programjára azok a diákok, akik középiskolai tanulmányaikat idén fejezik be, ősztől pedig a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni – közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, a Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben elérhető juniorképzés a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő program, amely elméleti és gyakorlati ismeretekkel is támogatja a hallgatók karrierútját. A hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók fejlesztik; 2022-ben 300 nemzetközileg elismert külföldi oktató, kutató fordult meg az MCC-ben, közülük pedig mintegy negyvenen bekapcsolódtak a diákok képzésébe is. A program célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, ezért tanulmányaik során a hallgatókat tanulmányi és nemzetközi ösztöndíjakkal támogatják – emelték ki, megjegyezve, hogy a tavalyi évben mintegy 300 MCC-s diáknak nyílt lehetősége arra, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljon, vagy külföldi tanulmányúton vegyen részt.

Hangsúlyozták, hogy az MCC-ben a karrierút tudatos építése és a kapcsolatok bővítése mellett a közösséghez való tartozás is kiemelt jelentőséggel bír, így már a juniorképzés keretében is kulturális és rekreációs programok, valamint nívós kollégiumi lakhatás várja a felvételt nyert fiatalokat. Az MCC a juniorképzés után is folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít, hiszen a fiatalok a továbbiakban az iskolarendszeri képzésben, majd annak végeztével a Vezetőképző Akadémia, valamint egyéb közéleti és posztgraduális programok kötelékében folytathatják tanulmányaikat – tették hozzá. Azt írták, hogy a tehetséggondozó intézmény olyan mély tudást és alapot ad a diákoknak, amelyet a legjobb külföldi egyetemeken tudnak kamatoztatni, idén az Oxfordra és a Harvard Egyetemre is nyertek felvételt az intézmény diákjai.

A közleményben kitértek arra is, hogy az MCC képzései már 28 helyszínen érhetőek el, jelenleg több, mint 7000 diák tanul nálunk. Céljuk, hogy a következő években 35 képzési helyszínen tízezer hallgató vegyen részt programjaikban. Az intézmény juniorképzésére mindazon első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév őszi félévében kezdő hallgatók jelentkezését várják, akik a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként szeretnék tanulmányaikat megkezdeni. Jelentkezés és további információ a https://mcc.hu/juniorkepzes-felveteli oldalon található.

MTI