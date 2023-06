Totyik Tamás: 5-6 ezer tanár mondhat fel a státusztörvény miatt

2023. június 19. 16:37

A Pedagógusok Szakszervezetének megválasztott elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy a hétfő délutáni sztrájkbizottsági ülésen a státusztörvény újabb részei is terítékre kerülnek. A PSZ egyebek mellett a státusztörvény tervezetének visszavonását fogja követelni. Összehívta a pedagógusok sztrájkbizottságának ülését hétfő délutánra a Belügyminisztérium. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselőivel legutóbb februárban tárgyalt a minisztérium a sztrájkkövetelésekről.

Totyik Tamás szerint a szakképzési törvény átalakításához képest most jóval nagyobb lesz a felmondási hullám: „Ott öt-hatszázan mondtak fel, ennek szerintem a tíz-tizenkétszerese biztosan be fog következni a köznevelés rendszerében” – fogalmazott a PSZ nemrégiben megválasztott vezetője. (Az elnöki teendőket július 1-jétől veszi át.) Az érdekképviseleti vezető szerint sokan fognak élni a nők 40 korkedvezményes öregségi nyugdíj lehetőségével. Kérdés lesz az is, hogy azok a visszafoglalkoztatott óraadók, akik „tulajdonképpen lélégezetőgépen tartják a közoktatás rendszerét”, mennyire fogják tolerálni a státusztörvénnyel járó szigorításokat (például hogy az óraadók beoszthatók felügyeletre, intézményi rendezvényeken kell részt venniük), és nem fognak-e „átmenekülni” a szakképzésbe.

Totyik Tamás kitért arra is, hogy Gulyás Gergely minap tett nyilatkozata felér annak a beismerésével, hogy a kormány lemondott az uniós forrásokról, miután már csak évi 10 százalékos béremelésről beszélt. (A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír TV vasárnap esti műsorában úgy fogalmazott, hogy a kormány célja, hogy még ebben a ciklusban megemeljék a pedagógusok bérét minimum 50 százalékkal, és hogy a tanárok visszamenőlegesen is megkapják az emelt összeget. „Minden évben 10 százalékkal akkor is emelünk” – tette hozzá arra vonatkozóan, hogy mi lesz, ha nem érkeznek EU-s pénzek.) A PSZ vezetője úgy érzi, a kormányban nincs meg a politikai szándék a források lehívására, így viszont nem fog teljesülni a korábban ígért 75 százalékos pedagógusbér-emelés 2025-re.

Hétfő délután sztrájktárgyalás zajlik a Belügyminisztérium képviselőivel. Arra a kérdésre, hogy a státusztörvény elfogadásának küszöbén miről lehet még egyeztetni, Totyik Tamás kifejtette: egyrészt a béremelésről, mert annak nagyságrendje még mindig nem látszik, másrészt azokról a joghátrányokról, ami a jogállás-változásról szóló törvény bevezetésével éri a pedagógusokat, ezért a törvényjavaslat visszavonására fogják felszólítani a kormányt.

InfoStart