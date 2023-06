Stumpf István távozott a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány elnöki posztjáról

2023. június 20. 23:40

Távozott a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról Stumpf István, Herbst Árpád pedig megvált kuratóriumi tagságától - tájékoztatta a kuratórium a testület keddi ülésén történtekről az MTI-t.

A közlemény szerint a távozók helyére Nagy-Baló Csaba, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója és Illés Tibor, az Illés és Társai Ügyvédi Iroda alapítója lépett.



A kuratórium elnöke a jövőben Wáberer György lesz, Sauska Krisztián és Molnár Péter kuratóriumi státusa nem változott - ismertették.

A rektori tisztséget továbbra is Horváth Ágnes tölti be a Tokaj-Hegyalja Egyetemen - írták.



Stumpf István az egyetem honlapján június 5-én, a rektorválasztás után megjelent közleményében jelentette be, hogy június 20-ával távozik az alapítvány kuratóriumának elnöki székéből.



"Az elhatározásra azért jutottam, mert kuratóriumi társaim többségével nem tudtam elfogadtatni álláspontomat" - írta akkor, hozzátéve: a szenátus tagjainak többsége Fiath Attila mellett tette le a voksát, de a kuratórium 3:2 arányban a szenátusi állásfoglalással és a kuratóriumi elnöki előterjesztéssel szemben a megbízott rektor, Horváth Ágnes munkájának folytatására szavazott.



"A szenátusi döntés negligálása olyan ellentéteket szított az alapítvány kuratóriumán belül, amelyek feloldására nem látok lehetőséget" - indokolta döntését korábban Stumpf István.



MTI