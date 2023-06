Lengyel kormányfőhelyettes lett Jaroslaw Kaczynski

2023. június 21. 14:41

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Andrzej Duda lengyel elnök szerdán miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Jaroslaw Kaczynskit, a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökét.

A varsói államfői palotában rendezett beiktatási ünnepségen mondott beszédében Andrzej Duda emlékeztetett arra, hogy Kaczynski 2020 októberétől 2022 júniusáig egyszer már betöltötte a miniszterelnök-helyettesi tisztséget Mateusz Morawiecki kormányában. Akkor a belbiztonsági és a védelmi tárcákat felügyelte. Az államfő kijelentette: a PiS elnöke jelenleg is "teljes mértékben elhivatott" a biztonsági feladatok, ezen belül a hadsereg korszerűsítésének összehangolására.



A nemzetbiztonságra az elnök szerint az őszi lengyel parlamenti választások előtt "különösen ügyelni kell". Duda kijelentette: egy Lengyelországtól "nem messze fekvő nagyhatalom" az utóbbi években a világ több országában is megpróbált beavatkozni a választási folyamatokba. Ilyen próbálkozásokra az államfő szerint a legközelebbi hónapokban Lengyelországban is sor kerülhet.



A beiktatási ünnepségen Andrzej Duda egyúttal elfogadta az eddigi négy kormányfőhelyettes - Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter, Piotr Glinski kulturális és örökségvédelmi miniszter, Henryk Kowalczyk tárca nélküli miniszter, valamint Jacek Sasin állami vagyonügyi miniszter - lemondását. A négy politikus továbbra is megtartja miniszteri posztját.



MTI