Elfogtak két gyilkost – videó!

2023. június 21. 14:49

A budapesti rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével elfogtak egy a férfit és egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy három hete a fővárosban a XVI. kerületi Lobbanó utcában megöltek és kifosztottak egy idős embert.

gyilkosok

A police.hu-n szerdán emlékeztettek: egy Lobbanó utcai családi házban május 28-án holtan találtak egy 80 éves férfit, akinek halálát bántalmazás okozta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást.



A nyomozás első adatai egy fiatal nőre terelték a gyanút, azonban megállapították, hogy neki nincs köze a bűncselekményhez.



A további adatgyűjtés eredményeként azonosították a feltételezett elkövetőket: egy 27 éves nőt és egy 52 éves férfit.



A büntetőeljárás adatai szerint a nő és a férfi 2023. május 26-án késő este ment be az idős ember házába és olyan súlyosan bántalmazta a férfit, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe. A lakásból aranyláncot és bankkártyát vittek el, utóbbival két alkalommal pénzt is vettek fel a sértett számlájáról.



A feltételezett elkövetőket a TEK műveleti egysége kedd délután egy budaörsi parkolóban fogta el.



Idős koránál fogva a bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. A nőt ezen kívül kifosztás bűntett és bankkártyával visszaélés elkövetésével is gyanúsítják.



Mindkét gyanúsítottat őrizetbe vették és javasolták letartóztatásukat - olvasható a rendőrségi honlapon.



MTI