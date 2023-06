Putyin: a frontvonalon szélcsend van az ukrán veszteségek miatt

2023. június 21. 19:13

A frontvonalon most "egyfajta szélcsend" figyelhető meg, mivel az ukrán hadsereg komoly veszteségeket szenvedett el mind a személyi állományában, mind a hadfelszerelésében - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök egy interjúban, amely mind a Rosszija 24 hírcsatornán, mind a Kreml honlapján megjelent.

"A harci cselekmények bizonyos elemei - az ágyúzások, a felderítő harcok - természetesen folyamatban vannak. Aktív támadó cselekmények egyelőre nincsenek" - mondta az orosz elnök a Kremlben, a frissen végzett tiszti növendékek körében felvett nyilatkozatban.



Véleménye szerint az ukrán fegyveres erők jelenleg harcképességeik helyreállításával vannak elfoglalva. Azzal, hogy új egységeket hozzanak létre olyan dandárokból, amelyek súlyos veszteségeket szenvedtek, amikor az orosz védelem áttörésével próbálkoztak.



Putyin az éjszaka kapott adatokra hivatkozva azt mondta, hogy az orosz hadsereg 245 ukrán harckocsit és 678 különböző típusú páncélozott járművet semmisített meg a június 4-én elkezdődött ukrán ellentámadás során. Az ukrán fél által élőerőben elszenvedett veszteséget "nagyon jelentősnek" nevezte.



Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölt összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a "különleges hadművelet" kezdete óta összesen 10 256 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet veszítettek.



Az orosz államfő szerint a megsemmisített járművek között Leopard harckocsik, francia kerekes páncélozott járművek és amerikai páncélozott járművek is voltak. Úgy vélekedett, az ukrán vezetés attól tart, hogy ha továbbra is ilyen súlyosak lesznek a harci veszteségek, akkor az nemcsak a támadási potenciál, hanem az ukrán hadsereg egésze harcképességének elvesztéséhez is vezethet. Megjegyezte, hogy ebben a helyzetben "van min elgondolkodni".



"Ma azt látjuk, hogy ez a támadó potenciál még nem merült ki, vannak tartalékok, és az ellenség azon gondolkodik, hogy ezeket hová és hogyan helyezze át" - fogalmazott Putyin.



Az elnök méltatta az orosz hadsereg önfeláldozó harcát, amely megakadályozta az ukrán haditerv végrehajtását.

MTI