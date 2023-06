A tornyosi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület

2023. június 21. 23:42

A Zenta községhez tartozó település művelődési házában rendezték meg a helybeli Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület keretében működő népzenei csoportok évadzáró rendezvényét. Az est folyamán bemutatkoztak az egyesület által elindított népzenei képzésen résztvevő fiatalok és gyermekek is.

Tóth Ugyonka Frigyes, a művelődési egyesület vezetője elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ajánlására eredetileg 2019-ben szándékozták elindítani a gyermekek képzését, hogy ezzel is utánpótlást biztosítsanak a kultúrkörük számára. Annak ellenére, hogy a legkisebbek körében óriási érdeklődés mutatkozott a hangszeroktatás iránt, a koronavírus-járvány miatt egy évvel kénytelenek voltak elhalasztani az egészet.

A képzések során a gyermekek hegedűn, brácsán, tamburán, citerán és pásztorfurulyán tanultak meg zenélni a VMMI által biztosított oktatók vezetésével.

A képzés során a gyermekek megalapították a Handabanda nevet viselő zenekart is, amely a Durindón is komoly népszerűségre tett szert – mesélte a A tornyosi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület vezetője, aki elmondta azt is., hogy a képzéseket a magyarországi Csoóri Sándor Alap támogatta anyagilag. Az évadzárón a gyerekek mellett fellépett a művelődési egyesület tamburazenekara és asszonykórusa is.

Horváth Zsolt

vajma.info