Napos a napforduló napja

2023. június 22. 09:49

Ma van a nyári napforduló, innentől a nappalaink egyre rövidebbek, az éjszakáink egyre hosszabbak lesznek.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: általában sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, de kisebb körzetekben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Elsősorban az északkeleti, keleti harmadban valószínűek záporok, zivatarok, illetve a késő délutáni órákban az Alpokaljára is besodródhat egy-egy cella. A hevesebb zivatarokat jégeső, felhőszakadás is kísérheti. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű, de néhol ennél egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.

met.hu