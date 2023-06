Kalotaszegi Magyar Napok Bánffyhunyadon

2023. június 22. 16:39

Az idén is megszervezik július 15-16-án a Kalotaszegi Magyar Napokat az erdélyi Bánffyhunyadon, a rendezvénysorozat középpontjában a kalotaszegi népviselet áll - jelentették be a szervezők csütörtökön sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Búzás-Fekete Mária főszervező, a Kolozs megyei város alpolgármestere elmondta, hogy a rendezvénysorozat csúcspontjának a népviseleti mustra számít, amikor több mint húsz kalotaszegi település képviselői vonulnak fel és mutatják be látványos viseletüket.



Antal Géza, a Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei ügyvezető elnöke hozzátette: erre a települések képviselői mellett magánembereket is várnak, bárki részt vehet, akinek van otthon viselete.



Elhangzott, hogy a Kalotaszegi Magyar Napok a kistérség legnagyobb magyar rendezvényévé nőtte ki magát, a közigazgatásilag Kolozs, illetve Szilágy megyéhez tartozó kalotaszegi falvakat is felöleli.



Búzás-Fekete Mária az MTI kérdésére elmondta, hogy bár a szervezés nagy részét a házigazda Bánffyhunyad csapata végzi, számos kalotaszegi település besegít, és saját ötlettől vezérelve a programban is részt vesz, népviseletismertetőt tart, hagyományos mesterségeket mutat be.



Az RMDSZ alpolgármestere szerint új helyszínként a kulturális programok a Ravasz László közösségi házban zajlanak, ahol többek között Péntek János nyelvész, emeritus professzor részvételével mutatnak be Kalotaszegről szóló átfogó néprajzi művet.



Kiállítással adóznak Gyarmati Zsigáné Hory Etelka emléke előtt, aki a régió népi hagyományainak gyűjtőjeként a kalotaszegi varrottast ismertté tette. Barcsay Domokos, a régió utolsó országgyűlési képviselőjének az emléke előtt is tisztelegnek - hangzott el.



A programok nagyrészt a róla elnevezett Barcsay-kertben zajlanak, ahol szombaton, július 15-én focibajnokság, gyermekfoglalkozások, íjászat, régi fegyverek bemutatója várja az érdeklődőket. Este kalotaszegi zenészek lépnek fel.



Vasárnap, július 16-án a népviseleti mustra után a kalotaszegi néptáncegyüttesek lépnek színpadra, de mezőségi és aranyosszéki vendégeket is várnak. Este a Kolozsvári Magyar Opera operett-előadását láthatja a közönség, melyet a Bikini koncertje követ.



A Közép-Erdély tömbmagyar területének számító Kalotaszeg legnagyobb rendezvénysorozata pályázati pénzből valósul meg, a magyar kormány is támogatja.



MTI