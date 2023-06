Sojgu: naponta egy ezrednyi katona szerződik az orosz hadsereghez

2023. június 22. 18:17

Naponta egy ezrednyi katona szerződik szolgálatra az orosz fegyveres erőkhöz, július végére pedig feláll egy tartalékos hadsereg, amely több mint 3700 egységnyi haditechnikát kap - jelentette ki Szergej Sojgu védelmi miniszter a biztonsági tanács állandó tagjainak csütörtöki tanácskozásán.

„Tartalékokat alakítunk ki egy hadtest, egy hadsereg részeként, ehhez pluszban a 20. páncélos hadsereg öt ezredét. Ott minden a tervek szerint halad. Június végére gyakorlatilag befejezzük a tartalék hadsereg megalakítását, majd a közeljövőben befejezzük a hadtest megalakítását is " - mondta a miniszter a Vlagyimir Putyin elnök részvételével megtartott tanácskozáson.



Sojgu szerint az öt páncélos ezred feltöltöttsége mostanra 60 százalékos mind a személyi állomány, mind a hadfelszerelés tekintetében. Az mondta, hogy naponta átlagosan 1336 ember - gyakorlatilag egy ezred - köt szolgálati szerződést az orosz fegyveres erőkkel. A tárcavezető jelentése értelmében eddig 114 ezer szerződéses katonát toboroztak, akiket további 50 ezer önkéntes is kiegészít.



A védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy újabb négy önkéntes alakulat kötött vele szerződést,a számuk így meghaladta a húszat. Sojgu védelmi miniszter szombaton parancsba adta, hogy ezek a formációk - Moszkvában több mint 40 ilyenről tudnak -, július 1-jéig szerződjenek le az általa vezetett minisztériummal.



A védelmi tárca vezetője a biztonsági tanács ülésén - gyakorlatilag megismételve Putyin előző napi bejelentését -, azt mondta, hogy az ukrán hadsereg, amely az elmúlt 16 nap során súlyos veszteségeket szenvedett, csökkentette aktivitását, és az átcsoportosításra összpontosít.



Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára a tanácskozáson arról tett jelentést az elnöknek, hogy az ukrán fegyveres erők ellentámadásuk kezdete, június 4-e óta szerdáig 13 nyugati harckocsit és 59 nyugati páncélozott gyalogsági járművet veszítettek. Patrusev szerint ebben az időszakban az orosz erők összesen 246 harckocsit, 595 páncélozott járművet, köztük 152 páncélozott gyalogsági járművet, 279 tüzérségi löveget és aknavetőt (köztük 48 nyugati gyártmányút), 42 sorozatvetőt, 2 légvédelmi rakétarendszert, 10 taktikai vadászgépet, 4 helikoptert, 264 drónt és 424 járművet semmisítettek meg.



Patrusev az ukrán emberveszteséget több mint 13 ezer főben nevezte meg. Állítása szerint a számot ukrán jelentések megerősítették.



"Abból kell kiindulnunk, hogy az ellenség támadási potenciálja még nem merült ki, számos stratégiai tartalékot még nem aktiváltak" - figyelmeztetett Putyin, aki azt kérte, hogy a hadműveletek tervezésénél ezt vegyék figyelembe.



Azt hangoztatta, hogy Kijev nyugati szövetségesei "a jelek szerint tényleg úgy döntöttek, hogy az utolsó ukránig fognak harcolni".



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra a kérdésre, hogy vajon az ukrán katonai kudarcok közelebb hozzák-e a tárgyalásokat, kijelentette: "a kudarcokról inkább a szakembereknek kellene szólniuk, vagyis a katonáknak és a többi érintett szolgálat képviselőinek. Ami pedig a (...) Kijevre gyakorolt változatlanul rendkívüli nyomást illeti, hogy az utolsó katonáig folytassa a harcot, az nyilvánvaló."



Sojgu a biztonsági tanács ülésén azt is elmondta, hogy a nyugati országok idén 250 harckocsit, köztük 120 Leopardot terveznek szállítani az ukrán hadseregnek, valamint 31 Abramst és "a világ minden tájáról összeszedett maradékokat", egyebek között 95 darab T-72-es harckocsit.

MTI