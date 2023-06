Nyugati hadfelszerelésre mért rakétacsapásról számolt be az orosz fél

Nyugati fegyvert és hadfelszerelést tároló raktárra mért orosz, és egy, a herszoni régióból a Krímbe vezető hídra kapott ukrán rakétacsapásról számoltak be csütörtökön orosz hivatalos források.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve azt mondta, hogy az orosz légierő éjjel nagyhatótávolságú precíziós fegyverekkel mért csoportos csapást egy - meg nem nevezett helyszínen található - ukrajnai raktárra, amelyben nyugati országokból érkezett fegyvert és hadfelszerelést tároltak. A célpontot állítása szerint eltalálták, a támadás elérte a célját.



A helyi hatóságok szerint az ukrán hadsereg csütörtökre virradóan brit-francia Storm Shadow rakétával találta el a gongari hidat, amely a részben orosz ellenőrzés alá került ukrajnai Herszon megyét a 2014-ben elcsatolt Krímmel köti össze. Az útburkolat megsérült, de személyi sérülés nem történt. A Dzsankoj közelében lévő hídon, amely egyike a Krímbe vezető útvonalaknak, felfüggesztették a forgalmat.



Konasenkov állítása szerint az ukrán hadsereg támadásai a donyecki régió déli részén és Zaporizzsjában, illetve Donyeck körzetében továbbra is sikertelenek. Az ukrán veszteségeket az első frontszakaszon több mint 110 katonában, valamint egyebek között két harckocsiban, négy gyalogsági harcjárműben és nyolc páncélozott harcjárműben, a másodikon pedig több mint 185 katonában, valamint egyebek között két gyalogsági harcjárműben, nyolc páncélozott harcjárműben és két lőszerraktárban nevezte meg.



Az orosz szóvivő szerint a frontvonal többi szakaszán összesen több mint 210 ukrán katona esett el, és egy vezetési- és megfigyelőpont is megsemmisült.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Zaporizzsja megyei Melitopolban elfogta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) diverzánscsoportjának tagjait, akik korábban a helyi államigazgatás vezetői ellen követtek el merényleteket, őrizetbe vételükkor pedig éppen pokolgépes támadásra készültek egy katonai vasúti szerelvény ellen. A csoport egy embert megölt, többeket megsebesített.



Zaporizzsja megyéből legutóbb hétfőn számolt be egy terrorcsoport felszámolásáról az FSZB. A csoportot az ukrán védelmi tárca hírszerzési főcsoportfőnöksége irányította, és a régió katonai és polgári közigazgatásának vezetői ellen tervezett merényletet.

