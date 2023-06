Két embert megölt, börtön helyett kényszergyógykezelés

2023. június 22. 20:13

A Tatabányai Törvényszék büntethetőséget kizáró kóros elmeállapot miatt csütörtökön, első fokon, felmentette azt a férfit, aki Süttőn megölte, majd felgyújtotta nővérét és sógorát. A bíróság elrendelte a vádlott kényszergyógykezelését.

Az elmebetegségben szenvedő férfi 2020. május 16-án éjjel nővéréhez és sógorához ment, családi házukban késekkel, ötvennél több szúrással oltotta ki életüket. A holttesteket benzinnel átitatott rongyokkal letakarta, az ingatlanban benzint locsolt szét és meggyújtotta.



A tűzben a vádlott is másodfokú égési sérüléseket szenvedett, de sikerült a házból kimenekülnie, a közeli folyóparton hűtötte le a testét. Égési sérülései miatt csak egy hónap múlva tudták kihallgatni.



A szakértői vélemény szerint a férfi jelenleg és a cselekmény elkövetése idején is kóros elmeállapotban szenvedett, emiatt teljesen képtelen volt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, illetve ennek megfelelően cselekedjen, ezért vele szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn.



A törvényszék a vádlottat a különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette, egyben elrendelte a férfi kényszergyógykezelését.



Az ítélet nem jogerős, azt az ügyész tudomásul vette, a védő három nap gondolkodási időt tartott fenn. A vádlott az ítélet kihirdetésekor nem volt jelen, így további 8 napja van a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.



A vádiratot benyújtó Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi elmeállapotát - az ítélet jogerőssé válását követően - majd havonta szükséges felülvizsgálni.



MTI