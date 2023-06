Pert nyertek a székelyföldiek a Román Jégkorong Szövetség ellen

2023. június 23. 10:46

Alapfokon megnyerték a székelyföldi hokiklubok a Román Jégkorong Szövetség (FRHG) ellen indított pert, a Bukaresti Törvényszék csütörtöki döntésével érvénytelenítette a testület tavaly novemberi közgyűlésének határozatát - jelentette be Nagy Attila, a szövetség jelenlegi elnöke.

A Román Jégkorong Szövetség (FRHG) áprilisban megválasztott elnöke közösségi oldalán ismertette a bírósági döntést. A román bíróságok portálján közzétett ítélet szerint a Bukaresti Törvényszék június 22-i döntésében a székelyföldi kluboknak adott igazat, és érvénytelenítette az FRHG küldöttgyűlése tavaly november 8-án hozott határozatait. Az ítélet nem jogerős.



"Újabb csatát nyertünk a romániai hoki megtisztításáért folytatott küzdelmünkben" - írta Nagy Attila, aki a Székelyföldi Jégkorong Akadémia vezetőjéből lépett elő áprilisban a FRHG elnökévé. Előtte hónapokig harcolt a szövetség korábbi vezetésével a székelyföldi klubok jogainak érvényesítéséért.



Úgy értékelt, hogy a Bukaresti Törvényszék ítéletével jogilag is elismerte, hogy a szövetség november 8-i közgyűlése, és egyúttal az azt megelőző szeptember 15-i közgyűlése is törvénytelen volt.



"Egyúttal felfüggesztett minden határozatot, amit ezeken a sportszerűtlen és becstelen alkalmakon hoztak. Az ott hozott döntések tehát nem érvényesek többé" - írta. Hozzátette: "üröm az örömben", hogy az elmúlt szezonban lejátszott bajnokságok szabályzatait is az említett közgyűléseken szavazták meg, ezáltal pedig a bajnokságok érvényessége is kérdésessé vált.



A FRHG elnöke szerint a bíróság döntése fontos lépés a normalitás felé, azt bizonyítja, "nem lehet következmények nélkül jogtalan eszközökkel kisajátítani és tönkretenni egy sokak által szeretett sportágat".



A per előzménye, hogy a FRHG a korábbi vezetés alatt szervezett 2022. szeptember 15-i tisztújító küldöttgyűlését az erdélyi klubok képviselőinek és jelöltjeinek a kizárásával tartotta. A román első osztályú bajnokságban szereplő nyolc klub közül csupán a két bukaresti és a galaci klub képviselői kaptak szavazati jogot. A bajnokság gerincét adó négy székelyföldi és egy brassói klub képviselői vélt adósság miatt nem szavazhattak, a székelyföldi jelölteket pedig azért zárták ki a versenyből, mert a szövetség álláspontja szerint a határidő lejárta után nyújtották be jelölti dossziéikat. A gyűlés szavazati jogot kapott résztvevői akkor újabb elnöki mandátumot szavaztak Alexandru Halaucának.



Erre reagálva az akkor még a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) minisztere, Novák Károly Eduárd vezette sportminisztérium finanszírozóként felfüggesztette a FRHG ekkor hozott határozatainak hatályát, és ellenőrzőbizottságot küldött a hokiszövetséghez. A FRHG válaszlépésként novemberi közgyűlésén úgy döntött, hogy egyoldalúan felmondja a szerződést a sportminisztériummal és lemond a közpénzből származó finanszírozásról.



A székelyföldi klubok peres úton kezdeményezték a szeptemberi és novemberi határozatok felfüggesztését, a Marosvásárhelyi Táblabíróság nem tartotta magát illetékesnek és a Bukaresti Törvényszékre utalta át az ügyet.

MTI