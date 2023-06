Éjszaka is dolgoztak a tűzoltók a vihar okozta károk elhárításán

2023. június 24. 07:59

A vihar miatt pénteken délutántól éjfélig országszerte kilencszázkét esetben volt szükség a tűzoltók segítségére, estétől már főleg Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyében kellett beavatkozniuk - tájékoztatta a katasztrófavédelem az MTI-t szombat hajnalban.

A nyugat-keleti irányba mozgó viharzóna számos helyen leszakított vezetékeket, fákat tépázott meg vagy döntött ki.



Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében személyi sérülés is történt: Nyíregyházán, az Árpád utcában a heves szél kidöntött egy akácot, amely egy járókelőre dőlt, súlyos sérülést okozva.



Bács-Kiskun vármegyében a felsőlajosi állatkertben döntött ki fákat az erős szél, a tűzoltókat több kiskunhalasi, lajosmizsei helyszínre hívták épületre dőlt fák, elöntött pincék miatt. Kerekegyházánál nagyfeszültségű vezetékre dőlt fa, a Mélykút és Bácsalmás közötti utat elzárta egy kidőlt növény, és fennakadás volt az 53-as főút kisszállási szakaszán is.



Békés vármegyében a Vésztő és Szeghalom közötti útra több fa is rádőlt, Tótkomlóson a vasútállomásnál a vezetékek rongálódtak meg. Gyulán, a Sánc utcában az árkokban gyűlt össze az esővíz, a várfürdőben pedig negyven-ötven centiméter magasságig a gépházat öntötte el a csapadékvíz.



Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Nyékládházán okozott gondot a felgyülemlett eső, több garázsba befolyt a víz, több tűzoltóegység szivattyúzott.



A Hajdú-Bihar vármegyei Nádudvaron egy pincében több mint fél méter magasan gyűlt össze a víz, Nagyhegyesen pedig nagyfeszültségű elektromos vezetéket tépett le az erős szél.



Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a legtöbb segélyhívás Jánoshidáról és Törökszentmiklósról érkezett, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Szolnokon a Debreceni útra öt nagy méretű fa dőlt.



Nógrád vármegye székhelyén a kórház sürgősségi betegellátó osztályába tört be a csapadékvíz, a gondot egy eldugult csővezeték okozta. Bátonyterenyén egy családi ház pincéjében gyűlt össze magasan a víz, az Abonyi úton az árok megtelt vízzel, a csapadék udvarokba, pincébe folyt be.



Pest vármegyében a legtöbben Cegléden tárcsázták a segélyhívó számot, az esetek nagyobb részében leszakadt ágak, kidőlt fák miatt, de érkezett bejelentés egy hotelből is, amelynek mélygarázsába, gépészeti termébe folyt be az esővíz.



A viharos szél és a kidőlő fák az ország számos pontján szakították el az elektromos vezetékeket, emiatt több mint kétszáz település százezernél is több fogyasztói helyén szünetelt hosszabb-rövidebb időre az áramszolgáltatás.



A hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók folyamatosan számolják fel a károkat - jelezték a közleményben.

MTI