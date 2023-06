Óbecsén elsőként a Than Emlékház kaphatta meg a QR-kóddal ellátott táblát

2023. június 24. 09:08

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság jóvoltából Óbecsén a Than Emlékház elsőként kaphatta meg a QR-kóddal ellátott táblát, melynek lényege a kiemelt turisztikai létesítmények online térben való megjelenése.

A kódot megnyitva mostantól az idelátogatók megismerkedhetnek az emlékház múltjával, működésével és tevékenységével egyszerűen, egy kattintással.

- Januárban kezdődött a program a helyi Turista Iroda közbenjárásával adtuk be a dokumentációt a projektre. Nem pénzbeni támogatás, ez egy lehetőség, hogy a Than Emlékház felkerüljön egy olyan weblapra, ahol a kiemelt vajdasági turisztikai intézmények, létesítmények, látnivalók vannak. A kódot a napokban tesszük az emlékház falára, Örülünk, hogy nem csak a kulturális és oktatási tevékenységünket veszik figyelembe, hanem magát az emlékházat, mint turisztikai látványosságot is be tudjuk mutatni a turisták és idelátogatók számára - közölte Bonifárt László, a Than Fivérek Értelmiségi Kör elnöke.

Óbecse híres szülötteinek Than Károly kémikusnak és Than Mór festőnek emlékházzá avatott szülőházában az interaktív park mellett számos oktatási és kulturális tevékenységet szerveznek folyamatosan.

(Óbecsén él a Balassi-karddal kitüntetett délvidéki költő: Tari István.)

Június 30-án, pénteken ismét új dolgot mutat be a Than Emlékház, piknikmozi várja az érdeklődőket. A Pál utcai fiúk című filmet vetítik 20.30-tól az udvaron. Minden érdeklődőt szeretettel várnak e családi programra.

kka



vajma, gondola