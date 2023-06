Elbuktak Bajnaiék

2023. június 24. 12:58

Pert vesztett Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Ficsor Ádám volt miniszter a közmédiával szemben - derül ki az MTVA Sajtó és Marketing Iroda szombati közleményéből.

"A leginkább csak Gyurcsány Ferenc háttérembereinek tartott Bajnai Gordon, volt miniszterelnök és Ficsor Ádám, volt minisztere nevével fémjelzett és hírhedté vált DatAdat Kft. által indított perben adott igazat a bíróság a közmédiának, és mondta ki, hogy a hirado.hu szerkesztősége alappal, a szabad véleménynyilvánítás megengedett határain belül formált véleményt" - fogalmaztak.



"A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletéből egyértelműen kiolvasható: joggal fogalmazhatta meg a hírportál a tavalyi országgyűlési választások baloldali kampányában a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és egykori titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám nevéhez köthető DatAdat cégcsoport által alkalmazott adathalász tevékenységre, álprofilok és bérkommentelők alkalmazására, valamint a mintegy egymillió embert elérő SMS-kampányára vonatkozó véleményét a közmédia internetes híroldala" - közölték.



"Előzőleg a DatAdat cégcsoport és tulajdonosaik, Bajnai Gordon és Ficsor Ádám személyiségi jogi perben nehezményezték, hogy a hirado.hu cikksorozatban elemezte és az elérhető adatokból következtetéseket vont le a választási kampány befolyásolásának lehetséges okairól és módjairól. A bíróság most kimondta, hogy a szerkesztőségnek elegendő adat állt rendelkezésre ahhoz, hogy a feltárt tényekből a következtetéseit levonja. Az ítélet hangsúlyozza: a demokrácia lényegi eleme, hogy a közéletet alakító politikusok tevékenységével szemben a sajtó szabad bírálatot és kritikát fogalmazhat meg. Ez esetben is ez történt" - áll a közleményben.



"A Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint a hirado.hu a témában kiadott valamennyi cikkében - transzparens módon - megjelölte azokat a forrásokat, amelyekből következtetéseit levonta. Hiába kifogásolta tehát Bajnai Gordon és Ficsor Ádám, hogy álprofilok seregével segíthették Márki-Zay Péter kampányát, vagy "offshore csodafegyverük" dönthette el az előválasztást, a közmédia internetes híroldala joggal és megalapozottan fogalmazhatta meg a véleményét, és azokkal nem lépte túl a véleménynyilvánítás határait" - írták.



"A bírósági döntés értelmében Bajnai Gordon és Ficsor Ádám köteles megtéríteni a közmédia perköltségét, valamint az államnak a kereseti költséget és a fellebbezési illetéket is. Az ítélet jogerős, az ellen fellebbezésnek nincs helye" - tették hozzá.

MTI