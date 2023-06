Új drogok lephetik el Magyarországot

2023. június 26. 10:46

Az olcsó és egyszerűen előállítható szintetikus kábítószerek robbanásszerű terjedésére figyelmeztet az illegális drogpiacokon az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC). Az olcsó és egyszerűen előállítható szintetikus kábítószerek robbanásszerű terjedésére figyelmeztet az illegális drogpiacokon az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) A bécsi székhelyű ENSZ-hivatal szerint mindez komoly hatással lehet a drogkereskedelemre és halálos következményekkel az illegális szerek fogyasztóira.

Az UNODC adatai szerint 2021-ben világszerte 296 millió kábítószerfogyasztót tartottak nyilván, akik közül 13,2 millióan fecskendővel juttatták be szervezetükbe drogot. Előbbi adat 23 százalékos növekedést jelent a megelőző évtizedhez képest, míg az utóbbi 18 százalékkal magasabb az eddig becsültnél. Mindeközben a kábítószerek okozta egészségi problémákkal küzdők száma 39,5 millióra emelkedett, ami 45 százalékos növekedést jelent egy évtizeden belül. A jelentés kitér arra is, hogy Afganisztánban az országos kábítószertilalom hatására jelentősen zsugorodott a korábban növekvő ópiumtermelés. Ez egyrészt globális távlatban előnyös, másrészt viszont a helyi földműveseket sújtja egyéb jövedelemforrások hiányában. Afganisztánban mindemellett globális trend is megmutatkozik tekintettel arra, hogy

a dél-ázsiai ország a régió egyik legjelentősebb metamfetamintermelőjeként is ismert. Ez utóbbi illegális szer az egyik leggyakrabban előforduló szintetikus drog. A "cheap and easy" jelige alapján a jelentés éppen arra figyelmeztet, hogy kezdenek uralkodóvá válni a szintetikus drogok, amelyek olcsó és egyszerű előállításukkal átrendezhetik a kábítószerek piacát azzal, hogy a hangsúly most eltolódhat ezek gyártása felé. A főleg Észak-Amerikában jelenlévő fentanil további példa arra, hogy a szintetikus kábítószerek terjedése milyen drasztikus és halálos hatással bírhat. 2021-ben mintegy 90 ezren vesztették életüket Észak-Amerikában kábítószer-túladagolásban.

A halálesetek túlnyomó többsége a fentanilhoz köthető, amely ötvenszer erősebb a heroinnál és mintegy százszor hatásosabb, mint a morfium, és egyre több esetben használják már kábítószerek "felütésére", ami gyakran halálos következményekkel jár. Az európai térségre vonatkozóan a jelentés megállapítja, hogy az ukrajnai háború ugyan megszakította a kokain és heroin hagyományos csempészútvonalait, de a globális trend itt is jelen van azzal, hogy a konfliktus következtében kiszélesedhet a szintetikus drogok termelése és kereskedelme. A háború és kábítószerek együttes jelenléte a Szahara déli peremén húzódó, afrikai Száhel-övezetben is megfigyelhető, ahol az illegális kereskedelem mindenek előtt a térségben tevékenykedő lázadó és szélsőséges csoportok egyik bevételi forrását jelenti.

MTI