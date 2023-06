Tenisz: ismét Alcaraz a világelső

2023. június 26. 10:59

A 20 éves spanyol játékos vasárnap a londoni Queen's Clubban diadalmaskodott, s az ezért kapott ötszáz ponttal ismét a 23-szoros Grand Slam-győztes szerb elé került. A legjobb magyar továbbra is Fucsovics Márton, aki megőrizte előző heti 66. helyét, míg Marozsán Fábián négy pozíciót rontva jelenleg a 95. Piros Zsombor a múlt héten elődöntőt játszott az angliai Ilkleyben rendezett challenger-versenyen, s ezzel a múlt heti 123.-ról feljött a karriercsúcsot jelentő 112. helyre.

A nőknél továbbra is Udvardy Panna a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, ő két helyet javítva most a 82., míg Bondár Anna hármat rontva a 109. Gálfi Dalma nyolc helyet előrelépett, jelenleg a 124., Jani Réka a 155., Babos Tímea pedig a 196. A WTA-rangsorban továbbra is a lengyel Iga Swiatek áll az élen.

MTI