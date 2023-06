Jókora bírságot kapott az Union Biztosító

2023. június 26. 12:10

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azért büntette meg a biztosítót, mert az, a céges ügyfeleinek, csak flottás kötvénnyel tette lehetővé a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifák megkötését ötnél több gépjármű esetén. A jegybank az Union Biztosító 2023. július 1-jétől kezdődő kockázatviselésekre vonatkozó kfgb díjtarifáját vizsgálta. Az MNB szerint a kfgb-t nyújtó biztosítók nem korlátozhatják az üzembentartó törvény általi szerződéskötési lehetőségét és nem szűkíthetik saját ajánlatbefogadási és szerződéskötési kötelezettségüket sem.

Továbbá díjtarifa-hirdetésükben nem teremthetnek lehetőséget arra, hogy egyedi szerződésekre irányuló ajánlatok adott csoportját ne fogadják be, ugyanis a jogszabály lehetőséget biztosít az ügyfél számára egyedi kgfb szerződések megkötésére akkor is, ha a biztosítandó gépjárművek csoportja megfelel a gépjárműflotta törvényi definíciójának - közölték. A jegybank kiemelte: a gépjármű üzembentartónak az egyedi- vagy flotta- szerződés közötti választásához olyan lényeges következmények is fűződnek, mint például, hogy a biztosított gépjárművek részt vesznek-e a bónusz-málusz rendszerben, miután csak az egyedi szerződések kerülnek besorolásra és nyilvántartásra a rendszerben.

Az ajánlatbefogadási kötelezettség jogszerűtlen szűkítése mellett a bírság kiszabásánál súlyosbító körülménynek minősült, hogy az Union Biztosító jelentős szereplő a kgfb piacon - közölte a jegybank.

MTI