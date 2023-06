Rekordnagyságú, csaknem két kilogrammos szarvasgombát találtak Olaszországban

2023. június 26. 13:54

Rekordnagyságú, 1,79 kilogrammos fekete szarvasgombát találtak a hétvégén a közép-olaszországi Umbria régióban, a Tiberius-forrás közelében. Romolo Lazzari 79 éves szarvasgombagyűjtő vasárnap elmondta: még életében nem látott ekkora gumót, pedig már ötven éve gyűjt szarvasgombát. A gombát Pepe nevű, hatéves keresőkutyája szagolta ki.

A zsákmányra az umbriai Citta di Castello környékén található erdőben bukkantak rá. Az olasz szarvasgombagyűjtés 2021 decemberében került fel az UNESCO szellemi kulturális örökségeinek listájára. A Coldiretti olasz gazdaszövetség szerint az elismerés fontos lépés egy rendszer megvédése felé, amelynek a természettel ápolt különleges kapcsolatát egy antropológiai és kulturális szempontból gazdag rítus is őrzi. A szövetség rámutatott: olyan hagyományról van szó, amely sok – turisztikai szempontból hátrányos helyzetű – hegyvidéki terület számára kiemelt jelentőségű. Olaszországban körülbelül 73 600 szarvasgombagyűjtő él, akiket tartufaiónak hívnak, és egy országos szövetség tömöríti őket.

A legértékesebb szarvasgombát Piemontban, Alba városa közelében találták, ahol minden évben szarvasgombavásárt és -árverést tartanak. Korábban Ausztráliában (1,511 kilogramm) és Franciaországban (1,227 kilogramm) is találtak hatalmas fekete szarvasgombát. A fekete szarvasgomba (Tuber melanosporum) a világ második legdrágább szarvasgombafajtája, ára kilónként körülbelül ötszáz euró. A legdrágább a fehér szarvasgomba, amelyet isztriai szarvasgombának (Tuber magnatum) is neveznek. Szakértők szerint a kiváló minőségű fehér szarvasgombáért kilónként akár 3500 eurót is adnak.

MTI