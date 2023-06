Washingtonnak nincs köze a zendüléshez

2023. június 26. 22:56

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete jelezte, hogy Washingtonnak nincs köze a Wagner katonai magánvállalat fegyveresei által megkísérelt zendüléshez - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn az RT orosz állami televíziónak nyilatkozva.

"Tegnap Lynne Tracy amerikai nagykövet Oroszország képviselőivel beszélve +jelzéseket+ közvetített - ezek nem titkosak -, hogy az Egyesült Államoknak semmi köze ehhez, hogy remélik, hogy az atomfegyverek rendben lesznek, hogy az amerikai diplomatáknak nem esik bántódásuk. Külön hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok abból indul ki, hogy minden, ami történik, az Oroszországi Föderáció belügye" - mondta Lavrov.



A tárcavezető mindemellett elítélte mind a 2014-es ukrajnai államcsínnyel kapcsolatos amerikai szerepvállalást, mind pedig azt, hogy Washington az érdekeinek megfelelő kettős mércét alkalmaz mind a puccsok, mind pedig az olyan fegyveres szervezetek ügyében, mint az ukrán Azov, amelyet előbb terrorszervezetként tartottak nyilván, majd rehabilitáltak az amerikai Kongresszusban.



A kérdésre, hogy külföldi titkosszolgálatoknak volt-e közük a Wagner-lázadáshoz, azt mondta, hogy az illetékes orosz szervek dolgoznak ennek megállapításán. Arra a felvetésre válaszolva, hogy vajon az elbukott puccs okozhat-e nehézségeket az orosz külkapcsolatokban, Lavrov kijelentette: "A partnereinkkel és a barátainkkal nem. A többiekkel mindegy."



Az orosz diplomácia vezetője megismételte álláspontját, miszerint Moszkva viszonya a Nyugattal nem orosz kezdeményezésre romlott meg.



Azzal kapcsolatban, hogy a Wagner afrikai tevékenységének esetleges megszűnése pánikot keltett egyes vezetőkben, Lavrov rámutatott, hogy mind Malinak, mind a Közép-afrikai Köztársaságnak a magánhadseregen kívül az orosz kormánnyal is vannak kapcsolatai. Leszögezte, hogy az orosz katonai tanácsadók százai maradnak a térségben.



"Abból indulunk ki, hogy Oroszország és afrikai partnereink stratégiai kapcsolatába nem lehet konjunkturális megfontolásokat bevinni" - mondta, hozzátéve, hogy a júliusra tervezett orosz-afrikai csúcstalálkozó előkészítése rendben halad.



Kitért egyebek között arra is, hogy a történtek után több hivatali partnere fejezte ki szolidaritását mind neki, mind Vlagyimir Putyin elnöknek. Az orosz államfőt hétfőn az iráni elnök és a katari emír telefonon biztosította támogatásáról, és hasonlóképpen nyilatkozott Damaszkuszban a szíriai vezető is.



Moszkvában, valamint Moszkva és Voronyezs megyében hétfőn feloldották a terrorelhárító műveleti állapotot.

MTI