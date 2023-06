Szent László városában repülőtér-bővítési munkálatok

2023. június 28. 13:36

A Szent László király alapította partiumi városban, Nagyváradon elkezdődtek a nemzetközi repülőtér bővítési munkálatai, melyek befejeztével kétszeresére nő a légikikötő utasfelvételi kapacitása - jelentette be szerdán Ilie Bolojan, a repülőteret működtető Bihar megyei önkormányzat elnöke.

A román-magyar határhoz közeli városban 212,84 millió lejes (21 milliárd forint) beruházással építenek új utasterminált, és bővítik a kifutópályát. A jórészt az Európai Unió és a román kormány támogatásával megvalósuló beruházás finanszírozási szerződését 2022 végén írta alá a szállításügyi minisztérium.



A határ menti megye vezetésének ez volt az utolsó lehetősége, hogy uniós forrásokat hívjon le repülőtér-bővítési munkálatokra, amelyeket év végére be is kell fejezni - írta közösségi oldalán Ilie Bolojan. Ennek elősegítéseként teljesen átengedték a helyszínt a kivitelezőnek, a munkálatok ideje alatt a régi terminálban és ideiglenes konténerekben történik az utasfelvétel.



A beruházás részeként a meglévő terminált új épületszárnnyal toldják meg a schengeni és nem schengeni országokba induló és onnan érkező utasok számára. Az új terminálnak köszönhetően a repülőtér utasfelvételi kapacitása duplájára nő, a jelenlegi 400 helyett óránként 800 utast lesz képes fogadni - közölték korábban.



A fejlesztési projekt keretében meghosszabbítják a bekötőutakat, bővítik a parkolókat, és repülőgép-jégtelenítő berendezést is beszereznek. "Jövő évtől a nagyváradi repülőtérnek modern infrastruktúrája lesz, ami megteremti a lehetőséget, hogy több járatot működtessünk" - vetítette előre Ilie Bolojan.



A Tarom román légitársaság a nagyváradi nemzetközi repülőtérről Bukarestbe működtet belföldi járatokat, a külföldi járatok zöme jelenleg a törökországi és egyiptomi célpontú charterjáratokra korlátozódik.

MTI; Gondola