Egy rendőr lelőtt egy tizenévest

2023. június 28. 15:41

Megmagyarázhatatlannak és megbocsáthatatlannak nevezte szerdán Emmanuel Macron francia elnök azt, hogy egy közúti ellenőrzés során egy rendőr lelőtt egy 17 éves fiatalt előző este a Párizshoz közeli Nanterre-ben. Macron jelezte: szeretné, ha az igazságszolgáltatás a lehető leggyorsabban "végezné a munkáját".

Nahel M. – bild.de

"Semmi nem igazolja egy fiatal halálát" - fogalmazott a köztársasági elnök a dél-franciaországi Marseille-ben tett látogatásán. "Az egész nemzet együttérzését szeretném kifejezni" - tette hozzá, jelezve, hogy "a nemzet teljes szolidaritásáról és a szeretetéről biztosította a családot".



"Megöltek egy tizenévest: ez megmagyarázhatatlan és megbocsáthatatlan. Az első szavaim a szeretet, a közös fájdalom, a családnak és a hozzátartozóknak nyújtott támogatás szavai" - szögezte le az államfő.



A 17 éves Nahel M.-re azután lőtt rá egy rendőr, hogy egy közúti rutinellenőrzés során ellenállt. A rendőrség kedd este azt állította, hogy a járművel belehajtott két motoros rendőrbe. A francia televíziókban bemutatott, az incidensről mobiltelefonnal készült videón azonban az látható, hogy egy rendőr a megállított autó ajtajára szegezi fegyverét, mire a sofőr hirtelen elhajt, a rendőr pedig közelről tüzet nyit rá, halálosan megsebesítve a volánnál ülő fiatalt. A felvételen hallható, hogy valaki azt mondja: "Mindjárt kapsz egy golyót a fejedbe!", de nem lehet pontosan azonosítani a beszélőt.



Az őrizetbe vett rendőrt szándékos emberöléssel gyanúsítja a Nanterre-i ügyészség. Gérald Darmanin francia belügyminiszter közölte: a rendőrség felügyeleti szerve (IPGN) belső vizsgálatot indított az ügyben.



A tragédiára reagált Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain (PSG) labdarúgóklub és a francia válogatott világbajnok csatára is. "Franciaországom szenved. Elfogadhatatlan a helyzet. Minden gondolatom Nahel családjáé és a hozzátartozóké, ez a kis angyal túl korán ment el" - írta a Twitteren a labdarúgó.



Az eset után erőszakos tüntetés kezdődött a Párizstól nyugatra található nanterre-i rendőrkapitányság előtt, amely később átterjedt a szomszédos elővárosokra is. A tüntetők felgyújtották a városháza épületét Mantes-la-Jolie-ban, a rendőrség válaszul könnygázt és gumilövedéket vetett be, de végül kénytelen volt meghátrálni. A helyi hatóságok szerint a feldühödött tömeg kukákat, autókat és egy általános iskolát is felgyújtott, a rendőröket pedig petárdákkal dobálta meg. A rendőrség végül 31 embert előállított, 25 rendőr megsebesült, 42 autó kiégett.



A család ügyvédjei szerint Nahel 14 éves kora óta magas szinten rögbizett, pizzafutárként dolgozott Nanterre-ben, soha nem volt dolga a rendőrséggel. A TikTok közösségi oldalon a megölt fiú anyja csütörtök délutánra megemlékezésre hívott mindenkit a nanterre-i prefektúra elé. A francia belügyminisztérium szerda este kétezer rendőrt mozgósít Nanterre környéken az újabb zavargások elkerülésére.



Olivier Véran kormányszóvivő szerda délután nyugalomra intett mindenkit, míg Élisabeth Borne miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy "az igazság abszolút követelménye hozhat nyugalmat a dühre".



Baloldali politikusok élesen bírálták a rendőrség "amerikanizálódását" és azt, hogy a hatóságok eleinte "hazudtak, azért, hogy megpróbálják letagadni, ami történt". A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés szerint "tragédia történt", de a jobboldali képviselők az ártatlanság vélelmére és a vizsgálat lefolytatásának tiszteletbe tartására figyelmeztettek.



A rendőrök fegyverhasználatát 2017 óta új törvény szabályozza Franciaországban. Azóta joguk van arra a gépkocsira rálőni, amelynek vezetője ellenáll az igazoltatásnak, ha másképp nem tudják megállítani a járművet, és ha megítélésük szerint a sofőr veszélyezteti mások vagy a rendőrök életét. Korábban a rendőrök csak jogos önvédelemre használhatták a szolgálati fegyverüket.



Tavaly tizenhárman vesztették életüket Franciaországban úgy, hogy közúti ellenőrzés során tanúsított ellenállást követően a rendőrök rájuk lőttek.

MTI