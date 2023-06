Sok napsütés várható Péter, Pál napján

2023. június 29. 08:34

Péter, Pál napja most nem csak az aratás, hanem a fokozatos felmelegedés kezdetét is jelenti. Csütörtökön és pénteken is napos, gomolyfelhős, nyugodt idő lesz, majd hétvégén egy hidegfront érkezése okozhat csapadékosabb időjárást, de mindeközben napról napra egyre melegebb időben lesz részünk.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: sok napsütés várható szétterülő, időnként összeálló gomolyfelhőkkel. Elsősorban az ország keleti harmadában fordulhat elő zápor, az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.

met.hu