Letartóztathatták Szurovikin vezérezredest

2023. június 29. 08:48

A legnépszerűbb tábornokkal kezdődik a tisztogatás? A Sky News arról ír, hogy Szergej Szurovikin vezérezredest – aki nem mellesleg az orosz hadsereg második számú parancsnoka – letartóztatták orosz médiajelentés szerint. Az egyik forrás úgy fogalmazott, hogy Szurovikin a Wagner-főnök Jevgenyij Prigozsin mellé állt, ezért „tökön ragadták”.

A tábornok és az elnök – MTI/EPA/Szputnyik pool/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Druzsinyin

Az Sky News szerint az orosz védelmi minisztériumhoz közel álló források a The Moscow Timesnak beszéltek a letartóztatásról – bár hivatalosan nem jelentették be. Hangsúlyozták: orosz katonai bloggerek már korábban pedzegették Szurovikin letartóztatását a Prigozsin-lázadás miatt, a generálist szombat óta nem is látták.

