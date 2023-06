Lezsák Sándor Türkmenisztánba látogatott

2023. június 29. 23:29

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke Sultan Raev, a Türk Kultúra Nemzetközi Szervezete (TÜRKSOY) főtitkárának meghívására Asgabatban részt vett a szervezet 30 éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepi rendezvénysorozat zárókoncertjén - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke csütörtökön az MTI-vel.

Szilágyi Zoltán beszámolt róla, hogy Lezsák Sándort szerdai, türkmenisztáni látogatása során fogadta Dunyagozel Akmuhammedovna Gulmanova, Türkmenisztán Medzsliszének elnöke, akivel a kétoldalú kapcsolatok, és azon belül is a parlamenti együttműködés lehetőségeinek, valamint az oktatási kooperációnak a kérdéseit tekintették át.



A közlemény szerint Lezsák Sándort fogadta Vepa Hajiyev türkmén külügyminiszter-helyettes is, akivel a találkozó során megvitatták a magyar-türkmén kétoldalú együttműködés aktuális kérdéseit politikai, diplomáciai, kulturális és humanitárius területeken. Egyetértettek abban, hogy a legmagasabb szintű találkozók hozzájárulnak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez, s hangsúlyozták Orbán Viktor miniszterelnök június elején tett hivatalos látogatásának szerepét - írták.



A tájékoztatás szerint Vepa Hajiyev kiemelte, hogy erősíteni szeretnék a parlamentközi együttműködést a magyar Országgyűléssel.



"Megállapítást nyert, hogy lépésről lépésre fejlődik a két ország együttműködése kulturális, humanitárius és különösen oktatási téren" - írta az Országgyűlés sajtófőnöke.



Szilágyi Zoltán kitért arra is, hogy Gahryman Rozyyev, a türkmén parlament alelnöke Lezsák Sándornak munkavacsorát adott, amelyen további egyeztetéseket folytattak a kétoldalú együttműködés lehetőségeiről.



Az Országgyűlés alelnöke tárgyalt Sultan Raevvel, a TÜRKSOY főtitkárával is, akivel a kulturális együttműködés folyamatban lévő projektjeit tekintették át. Lezsák Sándor találkozott továbbá Akmirat Rejebovval, a Petőfi-műfordító verseny türkmén győztesével és családjával - olvasható a közleményben.



MTI