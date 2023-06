Hungarikum Napok Nagyszebenben

2023. június 30. 12:06

Pénteken kezdődnek a 14. Hungarikum Napok Nagyszebenben, az egész hétvégén zajló rendezvényre a Kárpát-medence több szegletéből várnak résztvevőket.

A közép-erdélyi szórványrégió magyarságának legnagyobb konyhaművészeti és művelődési rendezvénye a hagyományokhoz híven a nagyszebeni Astra múzeum skanzenjében kezdődik pénteken délelőtt. A szervező HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete és a múzeum idén is több ezer résztvevőt vár a szabadtéri rendezvényre.

A rendezvény honlapján közzétett program szerint a Hungarikum Napok pénteken délelőttől várja a látogatókat, amikor megnyitják az őstermelők és kézművesek vásárát, kézművesbemutatókat, délután bor-, pálinka- és kézműves sörkóstolókat tartanak.

Az esemény fő attrakciója a szombati főzőverseny lesz, ahol bográcsban készült magyar ételeket főznek az amatőr csapatok. A versenyre a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkeznek résztvevők, Székelyföldről, Magyarországról és a Délvidékről is jelentkeztek csapatok.



Vasárnap igazi szakácsművészeti élményre számíthatnak a falumúzeumba látogatók: a zsűri főző mesterei a magyar konyhát mutatják be, hagyományos magyar ételek újragondolt változatait lehet megkóstolni.



Fontos programpontjai a rendezvénynek a gyerekfoglalkozások, ahol a magyar népi kultúrával és hagyományokkal ismerkedhet a legfiatalabb korosztály. Kipróbálhatják a hagyományos magyar íjászatot, emellett jurtaépítés, ostorfonás, szövés, viselet és harci bemutatók, játékok, versenyek is lesznek.



Mindhárom nap kulturális kísérőprogramok is lesznek, a többi között a Bekecs Néptáncszínház, a Tokos Zenekar, a Tatros Együttes, a Nagyszebeni Citera Csoport lép színpadra.



A hagyományosan szászok által lakott Nagyszebennek jelenleg több mint 160 ezer lakosa van, a magyar és a német ajkúak aránya is egy százalék körüli. Serfőző Levente főszervező a Krónika portálnak úgy nyilatkozott, hogy a turizmusáról híres erdélyi városban 2000-2500 magyar él.

MTI; Gondola