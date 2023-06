Tovább emelkedett a német AfD választói támogatottsága

2023. június 30. 13:05

Tovább emelkedett az Alternatíva Németországnak (AfD) választói támogatottsága, az ellenzéki párt így már stabilan a második számú politikai erő Németországban - mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés.

A ZDF országos közszolgálati televízió megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint az AfD-re a választók 19 százaléka szavazna, ha a következő vasárnap lenne a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás. Az AfD így majdnem megduplázta támogatottságát a legutóbbi, 2021-es Bundestag-választáson elért 10,3 százalékhoz képest.



A 19 százalék rekord a ZDF Politbarometer nevű kutatássorozatában, és azt jelenti, hogy az AfD harmadik hónapja erősödik. Áprilisban 15 százalékon, májusban 17 százalékon, június elején 18 százalékon állt - mutatta ki Politbarometer-felméréseket készítő mannheimi FG Wahlen kutatóintézet.



Az AfD az összes többi intézet adatai szerint is jelentősen erősödött az utóbbi hónapokban, és a szociáldemokratákat (SPD) megelőzve előlépett az ország második számú politikai erejévé. Ezzel párhuzamosan a két nagyobbik kormánypárt fokozatosan gyengült, az SPD választói támogatottsága a tavasszal regisztrált 20-21 százalékos sávból 18 százalékra süllyedt, a Zöldek ugyancsak a 20 százalék feletti szintről 15-16 százalékig gyengültek, míg a liberális FDP támogatottsága egy-két százalékponttal az 5 százalékos bejutási küszöb felett stagnál.



A legnagyobb támogatottsággal rendelkező politikai erő továbbra is a CDU/CSU jobbközép pártszövetség, amely a Politbarometer adatai szerint 28 százalékon áll, gyengült a tavasz elején regisztrált 30 százalékhoz képest, ami a kutatás szerint azt jelzi, hogy az ellenzéki szövetség nem tudja kihasználni a kormány munkájával szembeni választói elégedetlenséget.



A ZDF választókorú népességre reprezentatív felmérésében azt is kimutatták, hogy a CDU/CSU-tól jobbra álló AfD a németek csaknem kétharmada, 65 százaléka szerint veszélyt jelent a demokráciára. Az ország nyugati részén 68 százalék, keleten, a volt NDK területén 53 százalék gondolja ezt.



Ez a vélemény az AfD táborában is megjelenik, támogatóik 10 százaléka véli úgy, hogy a párt veszélyezteti a demokratikus berendezkedést.



Kimutatták egyebek mellett azt is, hogy a német választók 78 százaléka szerint az AfD politikájában széles körben megmutatkoznak szélsőjobboldali nézetek. Az AfD-szavazók 18 százaléka is ezt tapasztalja.

MTI