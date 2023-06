Drogmaffiát számolt fel a rendőrség

2023. június 30. 14:32

Kétmillió euró (740 millió forint) értékű kábítószert forgalmazó drogkereskedő bűnhálózattal kapcsolatos nyomozást fejezett be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) miskolci osztálya - közölte a KR NNI a rendőrség honlapján pénteken.

A rendőrök 13 személyt gyanúsítanak azzal, hogy a külföldről beszerzett kábítószert az ország különböző pontjain árusították. Az ügy iratait a nyomozók megküldték a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek - tették hozzá.



Mint írták: a miskolci nyomozók még 2020 végén indítottak vizsgálatot a drogkereskedőkkel szemben. Első körben 2021 januárjában két férfit, a kecskeméti F. Krisztiánt és a budapesti G. Károlyt fogták el a rendőrök, majd 2022 októberében három budapesti lakost, P. Csabát, V. Szabolcsot és H. Tamást, később pedig még nyolc férfit.



Mint az nyomozás során kiderült, a banda hierarchikus és konspirált módon működött. A tagok egymással titkosított platformon keresztül tartották a kapcsolatot. A különböző típusú kábítószerekre - amelyeket Szerbiából, Ausztriából és Németországból hoztak Magyarországra - egymás között általában szlenggel utaltak.



A dílerek a drogot árlista alapján szerezték be; a marihuánát kilogrammonként 2500, az amfetamint 1500, a kokaint 38 ezer euróért, míg az amfetaminolaj literenként 1900 euró volt. Ezeket a drogokat aztán később "felütötték" koffeinnel, glutaminnal vagy benzokainnal a minél nagyobb haszon érdekében. Így a külföldről behozott több mint 600 kilogramm droggal a beszerzési ár többszörösét tudta keresni az F. Krisztián által irányított bűnbanda.



A nála tartott kutatásnál a rendőrök jelentős mennyiségű kokaint, annak felütéséhez használt anyagokat, fóliázógépet és vákuumfóliákat, valamint egy éles, Mod 70 típusú pisztolyt, illetve több mint 13 millió forintot találtak. A szervezetben alatta álló tagoktól is foglaltak le a nyomozók kábítószert, mobiltelefonokat, nagy értékű autót, illetve több mint egymillió forintot.



A közel egy évig hierarchikusan működő szervezet vezető pozíciójú tagjait kábítószer-kereskedelem, míg az alsóbb szinteken lévő embereket kábítószer-birtoklás miatt hallgatták ki gyanúsítottént a KR NNI nyomozói - ismertették.



Arról is beszámoltak, hogy a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnbanda által használt titkosított platform elemzése során még egy súlyosabb bűncselekményre is fény derült. Ezen az applikáción keresztül ugyanis F. Krisztián felbérelt egy férfit, hogy megölesse egyik ismerősét. Ezért a kábítószer-kereskedelmen túl emberölés előkészülete miatt is gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.



A bandavezér és három társa - P. Csaba, V. Szabolcs és H. Tamás - letartóztatásban várja ügye folytatását, míg G. Károly bűnügyi felügyelet alatt áll. Az ügyben szereplő további nyolc gyanúsított szabadlábon védekezik - olvasható a közleményben.

MTI; Gondola