Gomolyfelhő-képződés mellett a legtöbb helyen több órára kisüt a nap

2023. június 30. 16:18

Várható időjárás szombat éjfélig: pénteken fátyol- és gomolyfelhők mellett sok, a Dunántúl nagyobb részén zavartalan napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Éjszaka nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, a Nyugat-Dunántúlon már lehetnek vastagabb felhőkkel borított körzetek is, főleg hajnaltól ott már növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye.

Szombaton a felvonuló fátyolfelhőzet és az egyre erőteljesebbé váló gomolyfelhő-képződés mellett a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Szórványosan - előbb a Dunántúlon, később keletebbre is - várható zápor, zivatar. Legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben lehet csapadék. A déli, szombaton a Dunántúlon északnyugatira forduló szelet élénk széllökések kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, nyugaton lesz a leghűvösebb, ahol délutántól már elkezd hűlni a levegő.



MTI