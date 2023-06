Zavargások törtek ki Brüsszelben a lelőtt tizenéves miatt

2023. június 30. 16:22

Zavargások törtek ki Brüsszelben a rendőrök által Franciaországban kedden lelőtt tizenéves halála miatt, a belga fővárosban 64 embert előállítottak, közülük 24-en kiskorúak - tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap az internetes oldalán pénteken.

A beszámoló szerint a zavargások résztvevői Brüsszel belvárosában autókat rongáltak meg és utcakövekkel dobálták meg a tömegközlekedési járműveket. A megrongált buszok ablakai betörtek, egy személyautó teljesen kiégett.



A belga főváros tömegközlekedése a belső kerületben leállt, az Anneessens nevű metrómegállót lezárták, miután az egyik beérkező szerelvényt is megrongálták a zavargások résztvevői. Közölték: a főként fiatalokból álló csoportok a kiérkező rendőrökre is rátámadtak, macskakövekkel és más, az utcán található tárgyakkal dobálták meg őket.



Ilse Van de Keere kerületi rendőrkapitánysági szóvivő közölte: délután a zavargáson való részvételre felszólító üzenetek keringtek a közösségi oldalakon, hasonlóan a Franciaországban zajló eseményekhez.



A belga napilap beszámolója szerint a rongálással és gyújtogatással járó megmozdulás Brüsszel belvárosából átterjedt a főváros déli pályaudvarának környékére, továbbá több másik kerületben is rendőrökre támadtak a feldühödött fiatalok. A randalírozók autókat és kirakatokat rongáltak meg, kukákat gyújtottak fel. A lángokat sikerült megfékezni - közölték.



A cikk idézte Vincent De Wolfot, Brüsszel Etterbeek nevű kerületének polgármesterét, aki Twitter-üzenetében elítélte a zavargásokat, amely "a belga főváros negyedeibe költöztette a több francia városban tomboló erőszakot".



Kedden Párizs Nanterre nevű elővárosában egy közúti ellenőrzést végző francia rendőr intézkedés közben lelőtt egy 17 éves fiatalt a gépkocsijában. A fiatal életét kioltó rendőrt kihallgatása után előzetes letartóztatásba helyezték, mivel az ügyészség szerint a buszsávban autót vezető fiú igazoltatásakor nem volt jogos a fegyverhasználat.



A megölt fiú emlékére csütörtök délután rendezett meneten rendőrségi források szerint 6200-an vettek részt Nanterre-ben. A békés tüntetés a kora esti órákban káoszba torkollott, miután a felvonulók egy része randalírozni kezdett, barikádokat emelt, pirotechnikai eszközöket gyújtott, majd autókat borogatott és gyújtott fel, miközben a rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget.



MTI; Gondola