Az ukrán búzaözön „aláássa a szlovén piacot"

2023. június 30. 17:03

A szlovén gazdák és szövetkezetek képviselői aggodalmukat fejezték ki az importált ukrán búza és liszt miatt, amelyet Szlovéniában nagyon alacsony áron értékesítenek - írták a helyi lapok pénteken.

Franc Kücan, a Szlovén Gazdák Szakszervezetének alelnöke elmondta, hogy a gazdák és a szövetkezetek aggódnak az ukrán búza behozatala miatt, amelyet tonnánként 170 euróért értékesítenek.



Bírálta az Európai Bizottságot, amiért "hagyja, hogy Ukrajna szabadon mozogjon az európai piacokon 20 millió tonna búzájával".



A szlovén gazdák és szövetkezetek hét közepén tartott találkozóján, amelyen a Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara tagjai is részt vettek, szóba került egy ukrán cég, amely 360-370 eurós tonnánkénti áron kínál búzalisztet, ami a gazdák képviselői szerint "aláássa a szlovén piacot".



Az említett vállalat szlovén malmoknak és más potenciális vásárlóknak szlovén márkajelzéssel ellátott csomagolásban kínálja a lisztet. A résztvevők arra kérték a mezőgazdasági, erdészeti és élelmezésügyi minisztériumot, hogy ellenőrizze, megfelel-e a kínált ukrán búza és liszt az uniós előírásoknak.



Felszólították Irena Sinko minisztert, gondoskodjon arról, hogy Szlovénia megőrizze azt a 28 000 hektárnyi földterületet, ahol búzát termesztenek, továbbá közvetlen kifizetéseket várnak a felvásárlási ár (220 euró) és a termelési költségek (285 euró) közötti különbség kompenzálására.



A gazdák arra is figyelmeztettek, hogy az idei árpa- és búzatermés nagyon gyenge lesz.



A becslések szerint a szlovén gazdák átlagosan 3,5-5,5 tonna árpát takarítanak be hektáronként, a felvásárlási ár jelenleg 130 euró tonnánként.



"Ez a termelési költségnek csupán a 60 százaléka. Ez nagyon aggasztó, mivel az idei termelés a magasabb műtrágyaárak miatt még drágább, mint a tavalyi" - mondta Kücan.



A búza esetében sem voltak ideálisak a körülmények. Az elmúlt hetek esőzései lelassították az érést, és megjelentek a kártevők.



Bár a Mezőgazdasági Intézet becslése szerint az átlagtermés mintegy hat tonna lesz hektáronként, Kücan szerint a gazdák ennél alacsonyabb hozamra számítanak.

MTI