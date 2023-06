Szembesítés Karácsony Gergely "pénzmosási ügyében"

2023. június 30. 19:25

A Fidelitas pénteki Facebook-bejegyzésében arról ír: Karácsony Gergely főpolgármester "bárhogyan próbálja letagadni a tanácsadóival és szőnyeg alá söpörni a pénzmosási ügyét, mi ott leszünk és szembesítjük Őket a hazugságaikkal".

Facebook-oldalán a Fidelitas olyan videót tett közzé, amelyben az látszott, hogy aktivistáik a 99 Mozgalom székhelyének udvarára szórtak játékpénzt, demonstrálandó, hogy "nem a szél fújt be" Karácsony Gergely mozgalmához a tavalyi választások előtt mikroadományokból több mint félmilliárd forintnyi pénzt.



A felvételen elhangzik, hogy Karácsony Gergely mindenkit azzal a "mesével altat", hogy mikroadományokként gyűjtöttek össze több mint félmilliárd forintot a kampányára, amit aztán a 99 Mozgalom számlájára fizetett be párttársa, Perjés Gábor 19 részletben.



"Hogyan lehet az, hogy mikroadományokból egyszer csak befúj a szél a mozgalom udvarára 506 millió forintnyi pénzt, ráadásul külföldi valutákban?" - teszik fel a kérdést.



"Tudjuk jól, hogy Soroséktól bármi kitelik, ha a hatalom megszerzéséről van szó. És tudjuk azt is, hogy a hazai dollárbaloldal bármilyen külföldi érdeknek letérdel, ha pénz üti a markát."



A játékpénz és Karácsonyék mikroadományai között szerintük a nagy különbség az, hogy "az igazi fontokat és eurókat nem a szél fújta be Karácsony kampánymozgalmához, hanem a Soros-birodalom örvényei sodorták a baloldali zsebek mélyére" - hangzik el a Fidelitas videójában.



A videó melletti bejegyzésben az olvasható: "bárhogyan próbálja letagadni a tanácsadóival és szőnyeg alá söpörni a pénzmosási ügyét, mi ott leszünk és szembesítjük Őket a hazugságaikkal".

MTI