Győzött a székely futballválogatott

2023. június 30. 21:56

Megdolgozott a győzelemért Székelyföld labdarúgó-válogatottja a CONIFA világbajnokság csíkszeredai selejtezőjében, pénteken este hátrányból fordítva nyert és óriási lépést tett a kurdisztáni tornára való kijutáshoz.

Nagyjából ezer néző volt kíváncsi a két válogatott vébéselejtezőjére, a helyi Lokálpatrióták a sepsiszentgyörgyi Székely Légióval és a székelyudvarhelyi Székely Medvékkel kiegészülve egész meccsen gondoskodtak a jó hangulatról.

A játékrész első felében habár többet birtokolta a labdát a székely válogatott, a veszélyesebb a főleg az albán harmadosztályból érkező játékosokból álló Chameria volt, Sejdini és Balla révén komolyabb helyzetet is ki tudott alakítani, de jó lehetőségeiket csúnyán elpuskázták.

• Kép: Pinti Attila

A házigazda körülményesen focizott, ám egy vendég védelmi hibának köszönhetően nagyon közel járt a gólhoz, Magyari volt erőszakos, labdát szerzett, a tizenhatos vonaláról a kapus mellett elgurított labdája elkerülte a kaput. Fél perccel később Kovács tört be a bal oldalon, tekerése ugyancsak nem volt pontos. Az első kaput eltaláló székely lövésre kereken fél órát kellett várni, Csürös tizenhatról próbálkozott, Varfi nagyot nyújtózva mentett szögletre. A 36. percben Simó esett el Chameria tizenhatosában, a svéd játékvezető továbbot intett, a következő akciónál viszont Gergely Botond elkésve szerelt, Roger Lundbäck pedig a tizenegyespontra mutatott, Sejdini be is vágta a büntetőt. A székely fiúk hajtottak, próbálkoztak, ám nagyon sok volt a hiba és a pontatlanság játékukban, így Chameria 1–0-s vezetésénél jött a szünet.

A második játékrészben csendesen csordogált a meccs, egészen az 50. percig, amikor Györgyi kínálta meg egy erős lövéssel Varfit, ez meghozta a szurkolók hangját is. Chameria is rálépett a gázra, Gjeci révén közel voltak előnyük megduplázásához, ám Gyenge kitornázta a bal felsőbe tartó labdát. Az 58. percben az albán kapus nagy hibájának köszönhetően egyenlített Székelyföld, Gyenge hosszú kirúgását követően Chameria tizenhatosáig repült a labda, majd átpattant Varfin, Magyari pedig jókor volt jó helyen és az üres kapuba lőtt, 1–1!

Még jobban felélénkült a játék, Csiszer szabadrúgásból veszélyeztetett, Varfi szögletre öklözte a labdát. Ezután egyszerre öt cserét kellett felmutasson a negyedik játékvezető, így közel két percig állt a játék. Chameria beszorult, jöttek is a székely helyzetek, Csiszer beadását követően Kovács fejelt erőteljesen kapura, Varfi védett, majd ismét a két székely játékos került középpontba, Kovács lökete elkerülte a kaput. A hajrára kezdett teljesen elfáradni Chameria, a labdarúgói folyamatosan görcsöltek, emiatt sok volt a játékmegszakítás. Nyomtak a hazai fiúk – míg az első félidőben a szögletek aránya 1–4 volt az albánok javára, addig a második játékrészben ez 8–5-re módosult –, munkájukat pedig gól koronázta.

A hajrában Csiszer jobboldali beadását követően hatalmas kavarodás alakult ki Chameria kapuja előtt, Varfi ismét hibázott, a labdát Kovács visszafejelte középre, ahol Veres akrobatikus mozdulattal továbbított a hálóba (2–1). Teljesen szétesett az albán csapat játéka, egy perccel később újabb védelmi hibát vétettek, Kovácshoz került és ziccerben nem hibázott, 3–1, eldőlt a mérkőzés! Chameria a végén egy szép szabadrúgáskombinációból még betalált, Sejdini tizenhatról lőtt védhetetlenül a székelyek kapujába, egyben beállította a 3–2-es végeredményt, a középkezdést követően Lundbäck lefújta a mérkőzést. Székelyföld nagy lépést tett a világbajnokság felé, a hármasból a két legjobb kijut a kurdisztáni tornára. Szombaton Chameria–Két Szicília Királysága, míg vasárnap Székelyföld–Két Szicília Királysága találkozók következnek a csíkszeredai stadionban, egységes kezdési időpont 19.30.

Labdarúgó CONIFA világbajnokság, selejtező, első mérkőzés: Székelyföld–Chameria 3–2 (0–1). Gólszerzők: Magyari (58.), Veres (89.), Kovács (90.), illetve Sejdini (37., büntetőből, 90+6.)

Székelyföld: Gyenge Szilárd – Csiszer Balázs, Gergely Botond, Kelemen Dávid, Vita Dániel (Dobozi Krisztián, 77.), Szondi Botond, Csürös Attila (Veres Szilárd, 69.), Simó Csongor (Göndör Alex, 69.), Györgyi Arthur (Sebestyén Botond, 69.), Kovács Lóránt, Magyari Szilárd (Balogh Szilárd, 77). Cserék: Simon Máté, Balázs Norbert, Berkeczi Csongor, Kárándi Botond. Vezetőedző: Ilyés Róbert.

szekelyhon.ro