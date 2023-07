Magyar Tavak Fesztiválja

2023. július 1. 00:28

Egy olyan összefogás részese a kormány, amelyben gazdasági szereplők, önkormányzatok és helyi közösségek azért vettek részt, hogy egy-egy kis település is meg tudja mutatni a saját természeti és művészeti szépségét a Magyar Tavak Fesztiválján - mondta a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára a tízéves Magyar Tavak Fesztiválja programsorozatának kápolnásnyéki megnyitóján pénteken.

Latorcai Csaba felidézte, hogy tíz éve indult a kezdeményezés a Tisza-tónál, amelyhez a Velencei-tó, majd a Balaton térsége is csatlakozott, így született meg a Magyar Tavak fesztiválja.



Különlegesség, hogy zenei élmény párosul a természet szépségével, amely valódi egyediséget ad a rendezvénynek, ezért is támogatta a kormány a fesztivált - hangsúlyozta Latorcai Csaba.



Hozzátette: a kormánynak kiemelten fontos, hogy a vidéken élőket támogassák, éppen ezért céljuk, hogy a vidéken és a városban történő életmód ne életminőségek közötti választás legyen, hanem életstílus melletti döntés.



Az államtitkár hangsúlyozta: ilyen kezdeményezések révén a kormány azt reméli, hogy Magyarország az Európai Unió öt legélhetőbb tagországának egyikévé válik.



Az idén tízéves Magyar Tavak Fesztiválja operagálával, koncertekkel, csónakos és kerékpáros túrával, családi nappal, főzőversennyel várja az érdeklődőket a Velencei-tónál, majd Tiszafüreden és a Balatonnál.



Július 28-án Tiszafüreden folytatódik a programsorozat: délelőtt 11 órakor a Polgármesteri Hivatal előtti téren a megnyitón közreműködik Miklósa Erika, Rab Gyula, Harazdy Miklós, valamint a Tiszafüredi Mazsorettek és a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar.



Július 29-én a Morotva-félszigeten koncertet ad mások Miklósa Erika és a Csík Zenekar. A tizedik születésnapját ünneplő fesztiválon az érdeklődők a Családi TÓ'Piknik alkalmával Petőfi Sándor kedvenc ételét kóstolhatják meg, de lesz Boat D'Opera csónakos és Tour D'Opera kerékpáros túra is.



A Magyar Tavak Fesztiválja idei programsorozata augusztusban a Balatonnál, Tihanyban zárul.



MTI