BM: júliustól újabb 18 százalékkal emelkedik az ápolók bére

2023. július 1. 10:41

Júliustól újabb 18 százalékkal emelkedik az ápolók bére - közölte a Belügyminisztérium (BM) szombaton, a Semmelweis-nap alkalmából az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a kormány köszönetet mond az egészségügyi dolgozóknak, azért az elkötelezett munkáért, amit nap, mint nap nyújtanak a betegek ápolása és gyógyulása érdekében.



Úgy fogalmaztak: "az egészségügyi dolgozók iránti megbecsülésünket jelzi, hogy a mostani háborús idők ellenére is júliustól újabb 18 százalékkal emelkedik az ápolók bére és a jövő évi költségvetésben is újabb ápolói béremeléssel számolunk".



Közölték, az ápolói béremelés közel 84 ezer egészségügyi szakdolgozót érint.



Hangsúlyozták: júliustól 18 százalékkal emelkedik az ápolók bére és az egészségügyben dolgozók bérfejlesztése átlagosan ugyanilyen mértékben történik meg.



A közlemény szerint a kormány a háború okozta rendkívüli kiadások ellenére 50 milliárd forintot különített el az ápolók és az egészségügyben dolgozók idei alapbéremelésére.



Hozzátették, az ápolók bére legutóbb 2022 januárjában nőtt, a mostani emeléssel 2010-hez képest bruttó alapbérük átlagosan négyszeresére emelkedik, és a kormány tervei szerint a béremelés 2024 márciusában is folytatódik.



A közleményben kitértek arra is, hogy a kormány az orvosok bérét is jelentősen növelte az elmúlt években. A szakorvosok az ötszörösét, vagy akár kilencszeresét kapják alapbérként annak, mint a 2010-es kormányváltás előtt.

MTI