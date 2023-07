Menczer Tamás válasza egy szélsőséges politikusnak

2023. július 1. 14:51

„Számunkra mindig a magyar emberek élete a legfontosabb. Éppen ezért áll a magyar kormány a béke pártján, életet menteni csak azonnali és feltétel nélküli tűzszünettel és béketárgyalásokkal lehet" - közölte a Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Facebook-oldalán közzétett, Donáth Annának, a Momentum európai parlamenti képviselőjének címzett válaszlevelében.

Az ellenzéki politikus a külügyi tárca vezetőjének ,Szijjártó Péternek írt levelet.



A miniszter helyett válaszoló Menczer Tamás azt írta: (Donáth Anna) levelében "roppant lényeglátó módon" felteszi a legfontosabb kérdést, miszerint "Önöknek nem fontos a magyar emberek élete?". Az államtitkár erre válaszolva rögzítette: "fontos, sőt, egészen pontosan számunkra mindig a magyar emberek élete a legfontosabb. Éppen ezért áll a magyar kormány a béke pártján, életet menteni csak azonnali és feltétel nélküli tűzszünettel és béketárgyalásokkal lehet" - folytatta Menczer Tamás.



Azt írta: "ebben a szörnyű háborúban az ukránok és az oroszok mellett magyarok halnak meg, ez az, amit a nyugati barátaink hajlamosak elfelejteni".



Az államtitkár egyúttal nagyszerű és örvendetes fejleménynek nevezte, ha a magyar emberek élete, biztonsága Donáth Anna számára is fontossá vált.

"Kár, hogy eddig ennek Ön és a pártja is kevés tanújelét adta" - jegyezte meg.

Majd úgy folytatta: "hiszen Önök - az összes baloldali párthoz hasonlóan - közismerten háborúpártiak".



"Ön és a párttársai, például Fekete-Győr András, Cseh Katalin, Tompos Márton számtalan alkalommal beszéltek arról, hogy a háború folytatását támogatják és fegyvereket szállítanának a háborúba" - írta a kormánypárti politikus. Menczer Tamás felidézte: "Önök" egy olyan miniszterelnök-jelöltet támogattak Márki-Zay Péter személyében, aki világosan elmondta, hogy hajlandó lenne magyar katonákat küldeni a háborúba.



"Az Ön pártja, a Momentum junior partnere, kistestvére a Gyurcsány-pártnak, és Gyurcsány Ferenc is félreérthetetlenül fogalmazott: szerinte aki nem akar meghalni Ukrajnáért, az pocsék ember, aki békét akar, az erkölcstelen" - írta Menczer Tamás, aki szerint a fentiek is világosan mutatják, hogy a baloldal háborúpárti.



Az államtitkár sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldal az energiaárak növekedését és az inflációt okozó, elhibázott szankciókat is támogatja. Menczer Tamás azt írta: ebből azt a következtetést kell levonnia, hogy Donáth Anna és a baloldal jóslataiban, döntéseiben "nem bízhatunk, Magyarország az Önök elhibázott döntéseit nem bírná ki".



Menczer Tamás szerint a baloldal békeidőben is tönkreteszi az országot, de most háború van, "ez nem az országrombolók, és a - ki tudja honnan fizetett és befolyásolt - lelkes amatőrök ideje" - fogalmazott.



Menczer Tamás a Wagner-csoport lázadásával kapcsolatban arról tájékoztatta Donáth Annát, hogy Szijjártó Péter az események alatt kapcsolatban volt Oroszország miniszterelnök-helyettesével és külügyminiszterével, valamint Belorusz külügyminiszterével, vagyis "hiteles információi voltak arról, hogy mi történik és mi fog történni".

Egyúttal megjegyezte, hogy ezen információkhoz "feltehetően világszinten is kevesek jutottak hozzá".



Menczer Tamás kitért arra is, hogy ezekről a telefonbeszélgetésekről a külügyminiszter a nyilvánosságot is tájékoztatta. A kormánypárti politikus arra hívta fel Donáth Anna figyelmét: "a magyarok nagyobb biztonságban vannak akkor, ha a döntéseket a külügyminiszter hozza, aki pontosan tudja, hogy mi történik, mintha Ön". A momentumos EP-képviselő kérdésére közölte: a kormány minden esetben a magyar emberek érdekeit és biztonságát tartja szem előtt, az oroszországi eseményekkel kapcsolatban is ez volt a fontos számukra.



Menczer Tamás közölte azt is, hogy a lázadás rövid idő alatt véget ért, Oroszország vezetői a helyükön vannak, és mindez szintén azt erősíti meg, hogy "a háborúra az egyetlen helyes válasz a béke". "Washingtonnak és Moszkvának meg kell hozni a politikai döntést a tűzszünetről, a tárgyalásokról és a békéről" - írta, egyúttal a brüsszeli politikát rossznak, hibásnak és károsnak ítélte.



Mint jelezte, Brüsszel a háború folytatását akarja és támogatja, háborús pszichózis uralkodik, és ez fizikai, energetikai és gazdasági veszélyt, válságot és fenyegetettséget jelent. Globálisan a békepártiak vannak többségben, de a transzatlanti világban sajnos nem - jegyezte meg az államtitkár.



MTI