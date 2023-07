Meglehet, hogy pénzmosás történt a 99 Mozgalomnak fizetett támogatással

2023. július 1. 21:28

A Fidelitas szerint "élő ember nem veszi be a dollárbaloldal mikroadomány-meséjét", azt, hogy a választások előtt a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára került félmilliárd forint támogatás mikroadományokból gyűlt össze, hiszen bizonyíték van a készpénzes befizetésekre.

A szombati Facebook-bejegyzésükhöz csatolt videóban az látszik, hogy aktivistáik egy játékpénzzel teli elöltöltős, általuk pénzmosógépnek nevezett mosógépet cipelnek a budapesti városháza elé.



Közölték: Karácsony Gergely mikroadomány-botránya nagy sajtóvisszhangot keltett, és "ma már mindenki tudja, hogy a főpolgármester szavahihetetlen".



A videóban elhangzott: az 500 milliónál is több kampánypénzt Karácsony Gergely "régi jó barátja, Perjés Gábor fizette be a 99 Mozgalom számlájára összesen 19 alkalommal". Ahogy "a haverok ezt rendezték, könnyen meglehet, hogy simán pénzmosás történt" - jegyezték meg.



A felvétel szerint - bár a titkosítás alól feloldott jelentés számos kérdést felvet - a "dollárbaloldal szokás szerint sunnyog, látványosan menekül a nyilvánosság elől", pedig a "készpénzes befizetések 13 alkalommal haladták meg a 10 millió forintot".



Feltették a kérdést, ezek után "ki veszi még be a mikroadomány-mesét".



Kijelentették: azért hozták Karácsonyéknak a "pénzmosógépet", hogy ha "neki vagy a haveroknak legközelebb pénzmosási kényszere támad, ne ilyen bénán, hanem céleszközzel tudják mosni a lóvét".



A bejegyzésben az olvasható: bizonyíték van a készpénzes befizetésekre, amelyek során 500 millió forint került euróban, fontban a 99 Mozgalom számlájára.



