Hét-nullra győzőtt Székelyföld futballválogatottja – vb-re jutott

2023. július 2. 22:24

Esély sem adtak a szicíliaiaknak, hét góllal verték ellenfelüket a székelyek: a Két Szicília Királyságát.

Székelyföldnél több csere is történt az első meccshez képest, Gyenge Szilárd helyett Simon Máté állt a kapuban, a középpályán Csürös Attila hiányában Veres Szilárd kezdett, míg Simó Csongor helyett Göndör Alex kapott lehetőséget, a csapatkapitányi karszalagot pedig Csiszer Balázs viselte. A győzelmi kényszerben levő olaszok nem tudtak komolyabb gondot okozni a házigazdáknak, akik egymás után hagyták ki a nagy ziccereiket, Csiszer, Magyari, majd Kovács sem tudott élni a lehetőségével. A játék folyamatosan az olaszok térfelén zajlott, és fél óra játék után megtört a jég: Kovács jól indította a jobb szélen kiugró Magyarit, aki betörve a tizenhatosba a jobb alsóba lőtt.

A szünet előtt közel volt előnyének megduplázásához a székely csapat, ám Gergely fejese a keresztlécről kifelé pattant.

Székelyeink – Kép: Pinti Attia

Térfélcserét követően Magyari ismét betalált, ám les miatt nem adták meg a találatot, majd egy kellemetlen helyzet alakult ki a középpályán. Az 52. percben a játékvezető befújt egy szicíliai szabálytalanságot. Ezután az olaszok egyik játékosa, Vincenzo Pasqua Szondi Botonddal akaszkodott össze a középpályán, a két csapat játékosai pedig összefutottak. Pár percig állt a játék, amíg rend lett a pályán, a svéd Roger Lundbäck játékvezető végül mindkét játékost piros lappal kiállította.

Ezt követően pár perc alatt minden lényegi kérdés eldőlt, hiszen Kovács Lóránt mesterien végezte el a korábban befújt szabadrúgást, védhetetlenül tekert a kapuba. Az olaszok megroppantak, a Magyari–Györgyi páros révén négyre nőtt a különbség, kölcsönösen kiszolgálták egymást, a 60. percben már 4–0 állt az eredményjelzőn.

Csendesen és az olasz térfélen csordogált a játék, majd amint növelte a ritmust Székelyföld, úgy jöttek is az újabb gólok, Csürös távoli lövése megpattant egy olasz lábon, a labda pedig a kapuban kötött ki, majd nem sokkal később Simó szögletét követően Kovács fejelt távolról a bal alsóba. A hajrára még egy játékost kiállítottak Szicíliától, Paccione csúszott be durván Simónak, emiatt megkapta második sárga lapját. A végeredményt a találkozón mesterhármast szerzett Kovács állította be, a 88. percben kb. 25 méterről bombázott védhetetlenül a hálóba.

Ezzel a sikerrel Székelyföld válogatottja csoportelsőként jutott ki a 2024-es kurdisztáni CONIFA világbajnokságra.

Labdarúgó CONIFA világbajnokság, selejtező, harmadik mérkőzés: Székelyföld–Két Szicília Királysága 7–0 (1–0) Gólszerzők: Magyari (34., 60.), Kovács (57., 82., 88.), Györgyi (59.), Csürös (79.). Kiállítva: Szondi (53.), illetve Pasqua (53.), Paccione (87.)

Székelyföld: Simon Máté – Csiszer Balázs, Gergely Botond, Kelemen Dávid (Csürös Attila, 60.), Vita Dániel (Dobozi Krisztián, 70.), Szondi Botond, Veres Szilárd, Göndör Alex (Kárándi Botond, 46.), Györgyi Artúr (Simó Csongor, 60.), Kovács Lóránt, Magyari Szilárd. Vezetőedző: Ilyés Róbert.

A selejtezőcsoport végeredménye:

1. Székelyföld 6 pont (10–2),

2. Chameria 3 (5–4),

3. Két Szicília Királysága 0 (1–10)

szekelyhon.ro