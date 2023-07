Ősi mézmúmiákat fedeztek fel

2023. július 3. 09:29

Felkavaró a mézmúmiák rejtélye, hihetetlen, hogy ilyesmire voltak képesek egykor az emberek - írta meg a promotions. Akármilyen furcsán is hangzik, de léteznek mézmúmiák. Ezek olyan emberek maradványai, akiket az ősi Arábiában mézben „tároltak”, egy gondosan lezárt szarkofágban, ahol általában 100 éven keresztül pihentek – egészen addig, amíg meg nem ették őket. Általában idős, 70, illetve 80 fölötti emberek kellettek, akik feláldozták magukat, hogy mézmúmiákká válhassanak. Életük utolsó hónapjaiban kizárólag mézet, mézkészítményeket fogyasztottak, hogy kívül-belül átadják magukat a méhek nektárjának.

Majd mikor meghaltak, egy mézzel teli szarkofágba kerültek, alaposan lezárták őket, felírták a nyughelyükre dátumot, és egy évszázadon keresztül „érlelődtek”. Valószínűleg már akkor is tudták, hogy a tökéletesen elszigetelt méz milyen jól képes konzerválni a különböző dolgokat, hiszen mostanában is találtak több ezer éves, mézbemártott gyümölcsöket, amiknek még az eredeti színük is megmaradt.

Az emberek mézelését elvileg azért csinálták az ősi Arábiában több száz évvel ezelőtt, mert kutatták az örök élet titkát, és úgy gondolták, hogy az ilyen mézmúmiák elfogyasztása mindenre gyógyír lehet. Ez persze nem így lett, akármennyire is hittek benne, cserébe viszont az emberiség egyik legfelkavaróbb módszere lett belőle, aminek még a gondolata is gyomorforgató.

MH